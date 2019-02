Avis aux medias - Annonce d'une nouvelle démarche de consultation prébudgétaire par la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, ainsi que M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville et président de la Commission sur les finances et l'administration, invitent les représentants des médias à une conférence de presse portant sur le lancement d'une nouvelle démarche de consultation prébudgétaire s'adressant à la population montréalaise et aux organismes de Montréal. Ils seront accompagnés des élus Laurence Lavigne Lalonde et Sylvain Ouellet.

HORAIRE

DATE : Le mercredi 20 février 2019

HEURE : 11 h

LIEU: Salon Maisonneuve, hôtel de ville de Montréal 275, rue Notre-Dame Est, Montréal

Veuillez noter que la conférence de presse est réservée exclusivement aux représentants des médias.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 17:17 et diffusé par :