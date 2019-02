Le nouvel exposant à l'Enforce Tac, Meggitt Training Systems, va présenter son simulateur portable d'armes légères





À l'occasion de sa première participation à l'Enforce Tac (stand 12-129) du 6 au 7 mars 2019, à Nuremberg en Allemagne, Meggitt Training Systems va réaliser des démonstrations de son simulateur portable, FATS® 100P.

Exploitant les fonctionnalités clés issues du programme de l'Armée américaine, Engagement Skills Trainer II, et du programme Indoor Simulated Marksmanship Trainer, du Corps des Marines des États-Unis, le système de pointe FATS 100P offre une expansion considérable de la capacité de formation virtuelle aux armes légères, tout en étant parfaitement adapté à une utilisation par les services européens chargés de l'application de la loi.

« Avec l'évolution des défis de l'application tactique de la loi, Meggitt s'appuie sur son expertise interne et les commentaires de ses clients pour étendre sa gamme de simulateurs allant des FATS 300 et 180 immersifs au portable 100P », a déclaré Matt Cunningham, directeur des ventes des systèmes virtuels, de Meggitt. « Les visiteurs de notre stand à l'Enforce Tac pourront en apprendre davantage, en particulier sur la façon dont le FATS 100P facilite le partage des ressources de formation entre les unités, et permet un déploiement sur le terrain pour une installation facile dans une pièce qui n'est pas un espace de formation dédié. »

À l'instructeur comme au stagiaire, le FATS 100P propose des fonctionnalités de pointe, telles qu'un maniement sûr des armes et les analyses des résultats des tirs, des outils de coaching automatique améliorant l'adresse aux tirs, une formation par vidéo à l'intensification et à la cessation des tirs, et des capacités graphiques améliorées, le tout dans un boîtier compact. Portable et léger, le FATS 100P est livré dans deux valises de transport robustes de la taille d'un grand sac de voyage, ce qui facilite le transport, l'installation et l'utilisation par une seule personne.

Jusqu'à six simulateurs d'armes, y compris les simulateurs BlueFire® sans fil et le BlueRail® convertible, peuvent fonctionner simultanément. Les armes Meggitt exposées incluront des carabines M4, des pistolets Glock G17, un aérosol capsique et un Taser X26P.

Pour voir une démonstration du simulateur FATS 100P de Meggitt, et converser avec un représentant Meggitt durant l'Enforce Tac, visitez le stand 12-129, ou prenez rendez-vous en consultant le site https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

À propos de Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, fabricant des technologies FATS® et Caswell, division de Meggitt PLC, est le plus important fournisseur de systèmes intégrés de formation aux armes de tir à balles réelles et virtuelles. Depuis l'acquisition des systèmes de formation virtuelle FATS® et des services et aires d'entraînement au tir réel de Caswell International, Meggitt Training Systems continue d'accroître ses capacités, fort de l'héritage de ces deux leaders de l'industrie. Plus de 13 600 aires d'entraînement au tir réel et 5 100 systèmes virtuels de Meggitt ont été déployés à travers le monde, offrant des formations de sensibilisation situationnelle et subjective, et de tir de précision, aux forces armées, à la police et aux organismes de sécurité.

Meggitt Training Systems emploie plus de 400 personnes dans son siège d'Atlanta et dans ses établissements à Orlando, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis, en Australie et à Singapour. La société est capable de déployer du personnel de service partout dans le monde pour la formation des instructeurs, l'installation et l'entretien des systèmes.

À propos de Meggitt PLC

Meggitt PLC, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, est un groupe international ayant des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Connu pour son expertise dans le domaine de l'ingénierie appliquée aux environnements extrêmes, Meggitt est un leader international dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de l'énergie. Meggitt emploie près de 11 000 personnes dans plus de 50 installations de fabrication et bureaux régionaux à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 17:00 et diffusé par :