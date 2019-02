Montréal-Nord fait appel à Claude Cormier pour accompagner des projets d'aménagement dans le secteur Nord-Est





MONTRÉAL-NORD, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord a approuvé, lors d'une séance extraordinaire du conseil vendredi dernier, une entente avec la firme de Claude Cormier, architecte de paysage et de design urbain reconnu internationalement. Cette entente, qui comprend la réalisation de projets spécifiques d'aménagement dans le secteur Nord-Est, est une excellente nouvelle pour l'arrondissement.

Un contexte particulier

L'entente s'inscrit dans le contexte particulier de l'élaboration du plan d'aménagement du Nord-Est, débuté il y a plus d'un an, et qui a pour but de maximiser le potentiel de ce secteur qui est l'un des plus densément peuplés au Canada. On y dénombre environ 8 700 habitants pour une superficie de 40 hectares, c'est 5 fois plus de personnes par hectare que la moyenne montréalaise. Ces personnes vivent surtout dans des immeubles à logement.

« Le Nord-Est est vraiment un secteur unique. Unique par sa densité, c'est certain, par sa grande diversité, mais aussi et parce qu'on y retrouve une solidarité sans pareille. Il y a là une vraie vie de quartier », de raconter la mairesse d'arrondissement, Mme Christine Black. « Les gens se connaissent, s'entraident, et ça, ça les rend fiers de leur milieu de vie. Ce que nous voulons, c'est leur développer de beaux espaces publics, des espaces verts, des lieux de rencontre. »

Quand les défis stimulent la créativité

Construit dans les années 70, le secteur a été conçu rapidement, comme une ville-dortoir, sans réelles préoccupations urbanistiques. En plus d'être densément peuplé, il connaît des enjeux de défavorisation, de logement, de cohabitation et un manque d'espaces publics.

Le choix de la firme de Claude Cormier, entre autres reconnu pour avoir conçu les guirlandes de boules colorées installées au-dessus de la rue Sainte-Catherine, dans le Village, était un choix logique pour l'arrondissement. « Le projet réalisé dans le Village a vraiment contribué à changer la perception du quartier qui, à l'époque, faisait face à des enjeux particuliers. Il a nourri le sentiment de fierté. Nous sommes convaincus que M. Cormier saura ici aussi traduire les besoins de nos résidents pour faire des aménagements qui leur ressemblent », de poursuivre Mme Black.

Pour M. Cormier, plus il y a de contraintes, plus il y a de possibilités. « Avec le temps, on a appris à naviguer avec des contraintes techniques difficiles : pas d'espace pour les arbres, beaucoup de canalisations, une grande densité... Moi, je veux faire des lieux connectés, ouverts, pour que les gens puissent se parler. Je veux poser de petits gestes subtils, mais significatifs, pour créer des connexions sociales et des connexions physiques ».

Un projet d'équipe

Le plan d'aménagement du Nord-Est s'élabore à travers une démarche d'urbanisme participatif. Les gens du milieu, citoyens et organismes, sont consultés et participent depuis un an à toutes les étapes de son développement afin que soient combinés les différents savoirs : le savoir d'experts et le savoir d'expérience, qui est celui des usagers.

Le projet est piloté par un comité de coordination regroupant la Table de quartier de Montréal-Nord, les organismes Paroles d'excluEs, la SHAPEM et Un itinéraire pour tous, ainsi que l'arrondissement.

Claude Cormier aime travailler en équipe : « Il y a beaucoup de monde à Montréal?Nord qui travaille déjà ensemble. J'arrive pour écouter les autres et jouer un rôle d'accompagnateur. Je veux apporter de l'optimisme, de la beauté, en créant des lieux de bien-être confortables. Je veux favoriser le sentiment d'appartenance ».

L'entente avec la firme de M. Cormier comprend sa collaboration à des projets bien précis qui serviront ensuite de lignes directrices aux plans artistique et physique. Les projets concernés sont :

- Aménagement du parc Villeneuve-Langelier

- Aménagement de l'Espace Rolland

- Réaménagement de la rue Arthur-Chevrier

- Réaménagement de trois autres rues résidentielles

- Réaménagement du parc Henri-Bourassa

Un vent de renouveau

L'aménagement du Nord-Est s'inscrit dans une volonté globale de l'arrondissement d'améliorer l'environnement de ses citoyens. À travers des projets de verdissement, l'aménagement du Corridor vert des 5 écoles, le réaménagement du parc Henri-Bourassa, l'implantation de marchés publics, etc., un vent de renouveau souffle à Montréal-Nord : celui d'améliorer la qualité du milieu de vie de ses citoyens pour améliorer leur bien-être.

