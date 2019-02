L'Alliance O-RAN annonce une nouvelle spécification de fronthaul ouvert, plusieurs démonstrations, et l'événement du secteur à l'occasion du congrès Mobile World Congress 2019





L'Alliance O-RAN a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera les premières spécifications du fronthaul ouvert au standard O-RAN, comprenant des protocoles de contrôle, utilisateur, synchronisation et plan de gestion.

Sachin Katti, professeur à l'Université de Stanford et coprésident d'O-RAN TSC a confié : « nous sommes ravis de publier la première spécification du fronthaul ouvert O-RAN. O-RAN a tiré parti du travail significatif réalisé sur les spécifications dans xRAN et accélèrera les tests d'interopérabilité ainsi que la commercialisation des produits. Le groupe de travail sur le fronthaul O-RAN a également engagé des discussions sur les nouveaux éléments d'étude, potentiels à examiner en 2019. »

Un événement de l'industrie, sous l'égide d'O-RAN donnera le coup d'envoi des activités du Mobile World Congress (MWC) le lundi 25 février à 18 h dans l'espace de présentation de Deutsche Telekom, Hall 3. Suite à cet événement, les membres de l'Alliance O-RAN présenteront six validations de principe, stratégiques dans les stands de divers membres, couvrant quatre grands thèmes : contrôle RAN intelligent, interfaces ouvertes, virtualisation et plateforme structurelle (white-box).

Chih-Lin I, le directeur scientifique de China Mobile et coprésident d'O-RAN TSC a déclaré : « En nous appuyant sur la dynamique de convergence de l'ICDT, accélérée par le leadership d'O-RAN, et sur l'établissement du partenariat à long terme avec l'Alliance C-RAN, nous sommes ravis de présenter plusieurs validations de principe qui démontrent la progression vers un RAN plus ouvert et intelligent. »

La première démonstration, intitulée « Implémentation alignée sur O-RAN de l'équilibrage de charge des modules RIC (Radio Intelligent Controller) » (O-RAN aligned implementation of Radio Intelligent Controller [RIC] Load Balancing), présente un équilibrage de charge prédictif en utilisant la technologie d'empreinte radio intelligente (Smart Radio Fingerprint) qui offre des opportunités d'interopérabilité à l'aide des interfaces d'architecture O-RAN et des éléments établis dans l'industrie. La solution permet la redirection précise du raccordement des équipements utilisateurs, un équilibrage de charge optimisé et une expérience utilisateur améliorée. Cette démonstration est parrainée et déployée par China Mobile et ZTE dans leurs stands respectifs.

La deuxième démonstration, intitulée « La qualité de l'expérience utilisateur (QoE) habilitée par l'IA » (AI empowered User Quality of Experience [QoE]), présente la QoE utilisateur prédictive validée par les microservices d'apprentissage machine, connectés en chaîne, afin de reconnaître en mode autonome les types de trafic dans la qualité de prédiction en temps réel, et de fournir des contrôles de réseau en boucle fermée, entraînant une expérience utilisateur de la 5G, constante et de haute qualité. Cette démonstration est parrainée par China Mobile et Nokia ; et déployée dans le stand de China Mobile.

La troisième démonstration, intitulée « Interface de fronthaul ouvert » (Open Fronthaul Interface), présente l'utilisation de la spécification du fronthaul O-RAN avec divers fournisseurs pour assurer l'interopérabilité entre l'unité distribuée (O-DU) et l'unité radio (O-RU), validée par les protocoles d'un plan entièrement spécifié : contrôle, utilisateur, synchronisation et gestion. Cette démonstration est parrainée par Verizon, NTT DOCOMO, KT Corporation, SK Telecom, Fujitsu, HFR, Intel, Keysight, Mavenir, NEC et SOLiD ; et déployée par NTT DOCOMO, KT Corporation, Keysight, Mavenir et NEC dans leurs stands respectifs.

La quatrième démonstration, intitulée « Unité centrale (O-CU) virtualisée sur le nuage par Akraino Edge Cloud orchestré par ONAP » (Virtualized O-CU on Akraino edge cloud orchestrated by ONAP), présente l'intégration d'une unité centrale virtualisée avec un plan directeur d'Akraino Edge Stack à prise à charge communautaire, conditionné dans une « appliance en nuage » offrant la flexibilité de la virtualisation et du nuage, tout en conservant la simplicité et le faible coût d'une appliance. Cette démonstration est parrainée par AT&T et Nokia ; et déployée dans le stand Nokia.

La cinquième démonstration, intitulée « Unité radio à plateforme structurelle (White-Box) mmWave programmable » (Programmable mmWave White-Box Radio Unit), présente une unité O-RU intelligente mmWave émettant un signal 5G NR avec bande passante de 100 MHz utilisant une plateforme de test RAN ouverte de 5G, et une white-box O-RU de 28 GHz avec un système d'antenne actif focalisé (beamform) vers deux émulateurs d'équipements utilisateur de test. Cette démonstration est actuellement parrainée par AT&T, Anokiwave, Ball Aerospace, Xilinx et Keysight ; et déployée dans le stand Xilinx.

Le sixième et dernier groupe de démonstrations, intitulé « Une conception de référence matérielle ouverte pour une couverture intérieure inférieure à 6 GHz » (Open hardware reference design for sub 6GHz indoor coverage), présente deux démonstrations en direct de matériels à usage général et de plateforme structurelle white-box, prenant en charge des scénarios de déploiement de couverture intérieure inférieure à 6 GHz pour la 4G et la 5G. La première démonstration est parrainée par China Mobile, Lenovo, Baicells ; et déployée au stand Lenovo. La deuxième démonstration est parrainée par China Telecom, Intel, H3C ; et déployée dans le stand Intel.

La démonstration de la dynamique sous-jacente à l'effort international de l'Alliance O-RAN avec ses plus de 150 membres provenant de près de 80 pays différents sera accueillie par Telefonica à Madrid cette semaine, pour un sommet de travail de 4 jours visant à favoriser l'accélération de la livraison des nouvelles spécifications attendues au premier semestre 2019.

L'événement de l'Alliance O-RAN présentera les interventions d'Alex Jinsung Choi, senior vice-président de la stratégie et de l'innovation technologique, chez Deutsche Telekom, d'Andre Fuestch, président/directeur de la technologie, chez AT&T Labs, avec une table ronde accueillant Sachin Katti, Chih-Lin I et des experts techniques de Nokia et d'Intel, qui sera animée par Gabriel Brown, analyste de Heavy Reading.

Pour de plus amples informations concernant les démonstrations du congrès MWC et leur emplacement, consultez https://o-ran.net sur votre appareil portable.

À propos de l'Alliance O-RAN

L'Alliance O-RAN est un effort mondial engagé par les opérateurs, afin de favoriser de nouveaux niveaux d'ouverture sur le réseau d'accès radioélectrique des systèmes sans fil de nouvelle génération. Les futurs réseaux RAN s'appuieront sur des éléments de réseau virtualisés, du matériel de type whitebox et des interfaces standardisées qui respectent pleinement les principes fondamentaux d'intelligence et de transparence d'O-RAN. Un écosystème de nouveaux produits innovants est déjà en train d'émerger et formera les fondements du RAN multifournisseur, interopérable et autonome. Envisagé par de nombreuses personnes dans le passé, ce RAN n'a été rendu possible que par la vision globale, l'engagement et le leadership des membres et contributeurs de l'Alliance O-RAN.

Pour en savoir plus sur O-RAN, consultez le site www.o-ran.com.

