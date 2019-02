Un soutien de 680 000 $ pour les partenaires du plan d'action collectif Priorité Jeunesse





MONTRÉAL-NORD, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord a renouvelé son soutien au Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027 en octroyant un financement de plus de 680 000 $ à près d'une vingtaine d'organismes partenaires. Ces sommes permettront de poursuivre en 2019 des projets favorisant l'épanouissement de jeunes de Montréal-Nord âgés de 0 à 29 ans et le soutien aux familles par le biais notamment de la formation, du développement de l'employabilité et de compétences, du mentorat, de l'engagement social et civique et des activités de loisirs.

« Avec Priorité Jeunesse, nous assistons à une mobilisation exceptionnelle de nombreux partenaires communautaires, gouvernementaux, institutionnels, mais aussi privés. Notre objectif à toutes et à tous est le même : donner aux jeunes de Montréal-Nord les mêmes opportunités de réussite que partout ailleurs dans la métropole », a déclaré la mairesse Christine Black. « Travailler en commun pour accompagner les jeunes tout au long de leur parcours est une formule qui porte ses fruits et c'est pourquoi nous allons continuer de soutenir le plan d'action de façon importante ».

Des projets qui ont fait leurs preuves

L'enveloppe de 680 000 $ qui vient d'être confirmée sera partagée entre 19 organismes enfance, famille et jeunesse, partenaires de Priorité Jeunesse. Ce financement provient de fonds propres de l'arrondissement, à hauteur de 286 000 $ ainsi que de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliance pour la solidarité. Ces fonds permettront le maintien de différents programmes et projets qui ont déjà démontré leur effet positif auprès des jeunes lors de la première année de réalisation du plan d'action.

En plus du financement accordé aujourd'hui, d'autres sommes seront octroyées ultérieurement à d'autres projets du plan d'action collectif. Les détails seront précisés lors d'annonces qui seront faites au cours des prochaines semaines.

Un plan d'action mobilisateur

Le plan d'action collectif Priorité Jeunesse a été lancé le 31 mars 2017. Il a été conçu en collaboration avec une centaine de partenaires d'horizons différents afin d'améliorer les conditions de vie, d'études et de travail des jeunes de Montréal-Nord de moins de 30 ans.

Depuis son lancement, une soixantaine de projets ont démarré ou ont été consolidés dans les trois axes d'intervention suivants :

Favoriser la maturité et la persévérance scolaires, et la réussite éducative Développer les talents, l'employabilité et l'entrepreneuriat Enrichir le vivre ensemble

« Priorité Jeunesse est un projet mobilisateur et moteur de changement! Même si les défis rencontrés sont importants, je constate que les organismes porteurs des projets sont toujours au rendez-vous, avec leurs expertises, leur expérience et leur dynamisme. Travailler de concert nous permet de multiplier l'efficacité de nos actions et je suis heureuse de collaborer avec des gens qui sont engagés d'une façon aussi remarquable », a ajouté le conseiller de la Ville Abdelhaq Sari.

Liste des projets et organismes qui bénéficieront d'un soutien financier

Organisme Projet Montant accordé Centre de formation Jean-Paul Lemay Redémarre ta vie en 10 semaines 55 000 $ Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord Programme Pairs aidants 48 000 $ Centre des jeunes l'Escale Programme Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) 35 000 $ Programme Horizon Jeunesse Espace jeunesse de l'ouest - Le Salon 80 000 $ Institut Pacifique Temps libre été 20 300 $ Programme Horizon Jeunesse Horizon du samedi 13 000 $ YMCA du Québec Alternative à la suspension 10 000 $ Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord Soutien à la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 25 000 $ Les Fourchettes de L'Espoir Ma première expérience de travail 80 000 $ Rond-Point jeunesse au travail (Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé) École d'été 40 000 $ Café-Jeunesse Multiculturel Travail de proximité (rue Lapierre) 40 000 $ Association de Place Normandie Parle avec ton rythme 40 000 $ Centre des jeunes l'Escale Aspirant-animateur 35 000 $ Coup de pouce jeunesse Place à l'entraide 35 000 $ Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord Bougez, jouez et communiquez au rythme de votre enfant 30 000 $ Café-Jeunesse Multiculturel Osez au féminin 30 000 $ Un itinéraire pour tous Mentorat pour la réussite scolaire 25 000 $ Entre-Parents de Montréal-Nord Comprendre mon ado 25 000 $ Productions Qu'en dit Raton ? Médiation culturelle (théâtre) 17 200 $

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

