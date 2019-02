Le projet Nelligan : un vaisseau d'or voguant sur un vaste système aurifère hydrothermal





LA PRAIRIE, Québec, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc. (« Vanstar ») aimerait faire une mise à jour de son projet Nelligan ainsi qu'une petite rétrospective des principaux résultats de forages obtenus sur les principaux indices aurifères composant le projet Nelligan.



IAMGOLD Corporation, partenaire de Vanstar dans le développement et la mise en valeur du projet Nelligan, a débuté à la mi-janvier 2019 un nouveau programme de forages pouvant aller jusqu'à 15,000 mètres tout au cours de la période hivernale. Plus de 4,750 mètres en 16 sondages complétés à date ont retracé les cibles recherchées. Ils sont en cours de préparation pour les différentes analyses et les résultats seront publiés dès que disponibles.

Les objectifs du programme de forages 2019 sont de : 1) raffiner un premier modèle de gisement aurifère en combinant les résultats antérieurs avec ceux en cours : 2) supporter la finalisation d'un calcul initial de ressources NI 43-101 et : 3) aider à positionner les prochaines phases de forages.

«Nous sommes très heureux du déroulement des travaux actuels et de la qualité du travail fait par notre partenaire. Le projet Nelligan demande de la patience, des efforts et du travail mais pour en faire un projet aurifère majeur au Canada, cela en vaut la peine. Les cibles visées sont à la bonne place et nous demeurons très confiants d'obtenir des résultats tout aussi encourageants que les précédents. » de souligner le CEO de la société Mr. Guy Morissette.

Le projet Nelligan

Le projet Nelligan, composé de 158 cellules d'une superficie d'environ 8,216 hectares situé au sud de Chapais, dans le nord Québécois, contient plusieurs importantes zones aurifères notamment les zones Renard, 36, Liam, Dan et du Lac d'Eu. Les zones Liam et Dan ainsi que la partie est de la zone 36 ont été découvertes par forages en 2013-2014 tandis que les zones Renard et 36 ouest localisées à quelques centaines de mètres au nord ont été trouvées en 2016. L'indice historique du Lac d'Eu, localisé au nord-est des zones mentionnées, est connu depuis le milieu des années 1990.

La zone Renard se situe dans un vaste environnement aurifère hydrothermal allant de 150 à 250 mètres de large. Cet indice a été recoupée par sondages sur une longueur de plus de 1 kilomètres par une profondeur verticale de plus de 450 mètres et semble associé à un long corridor correspondant une anomalie de faible intensité magnétique traversant la propriété d'est en ouest. Les forages NE-17-61 et NE-17-64 localisés de 700 mètres à 1.2 kilomètres à l'ouest de la zone Renard ont tous deux intersecté ce même horizon avec des résultats significatifs en or ( Voir CP du 5 sept. 2017 ). De plus, à environ 4 kilomètres à l'ouest de l'indice Renard, quelques sondages réalisés par Bold Ventures en 2017 ont également recoupées des teneurs en or ( Voir CP du 9 Mars 2017 ) tendant à démontrer une présence aurifère tout au long de ce corridor.

La zone Renard demeure ouverte tant latéralement qu'en profondeur.

La zone 36, localisée entre la zone Renard et la zone Liam, est composée de deux blocs (est et ouest) situés dans un environnement géologique silicifié, bréchiques et hématisé. La structure de cet indice a été recoupée sur plusieurs centaines de mètres de long sur une largeur variant de 5 à 10 mètres par une profondeur verticale de 250 mètres. La zone 36 demeure ouverte dans toutes les directions.

Pour les zones Liam et Dan, celles-ci ont été intersectées par sondages sur des largeurs allant jusqu'à 30 mètres, sur une longueur de 700 mètres par une profondeur de plus de 300 mètres verticaux. Associées à des zones silicifiées et à des conglomérats silicifiés et hématisés, les indices Liam et Dan se situent près de failles majeures de direction SSO.

Toutes ces zones demeurent ouvertes tant latéralement qu'en profondeur.

Voir cartes en annexe

Le tableau suivant indique quelques résultats provenant de ces zones aurifères.

Zones Renard Sondages Largeur Teneur (m) (g/t Au) NE-16-44 10.34 4.43 NE-16-48 11.60 3.19 NE-16-49 37.50 3.60 NE-17-64 11.28 2.78 NE-18-69 30.80 2.66 Incluant 15.16 3.28 NE-18-75 23.10 2.59 NE-18-84 82.60 3.31 NE-18-87 27.20 3.48 NE-18-91 12.70 3.98 NE-18-95 38.16 3.59 Incluant 2.60 12.80 NE-18-96 24.03 5.69 Incluant 5.89 19.89 NE-18-97 8.60 4.16 NE-18-98 12.12 5.04 Incluant 3.46 9.79 NE-18-99 13.19 2.42 Et 30.95 2.35 Zones Liam, Dan et 36 Sondages Largeur Teneur (m) (g/t Au) NE-13-04 20.70 2.04 Incluant 10.50 2.30 NE-13-08 15.10 3.74 Incluant 11.60 4.69 NE-14-17A 8.40 3.04 NE-14-21 19.60 2.34 Incluant 4.30 5.53 NE-14-22 20.00 2.28 Incluant 6.00 5.90 NE-15-25 6.00 9.58 NE-16-32 12.00 3.18 NE-16-36 17.87 3.20 Incluant 4.20 6.78 NE-18-71 7.60 2.39 NE-18-89 14.3 4.26

La présence d'or visible et de molybdène a été notée en plusieurs endroits dans ces différentes zones aurifères.



Entente IMG- VSR

Selon l'entente amendée de 2018, IAMGOLD Corporation peut acquérir un intérêt de 75% dans le projet Nelligan en contrepartie d'une évaluation de ressources de qualité 43-101 et du paiement au comptant d'une somme totale de $2,750,000 composé de trois paiements annuels de $400,000 et d'un résiduel de $1,550,000 d'ici 2022 ou avant. IMG peut également obtenir un intérêt de 5% supplémentaire à la livraison d'une étude faisabilité. Vanstar conserverait alors un intérêt indivis et non-contributoire de 20% (Net Carried Interest) et ce, malgré les sommes investies pour une éventuelle mise en production.

À la décision d'une mise en production, IAMGOLD Corporation (IMG) débourserait la totalité des sommes requises pour compléter cette ultime étape. Toutefois, Vanstar devra participer, au prorata de ses revenus auto-générés par le projet Nelligan, au remboursement de la portion des coûts de mise en production relative à son intérêt indivis de 20% dans le projet. De plus, Vanstar détient une royauté de 1% NSR sur certaines cellules comprenant les principaux indices aurifères, royauté acquise auprès des détenteurs originaux.

Aussi, si Vanstar acceptait de vendre son intérêt indivis de 20% à IMG en contrepartie d'une offre basée sur deux évaluations indépendantes, Vanstar obtiendrait, en sus du résiduel de la vente de son 20% d'intérêt, une royauté de 1.5% NSR sur l'ensemble de la propriété et de 2.5% NSR pour la partie regroupant les cellules originales.

La société précise aussi avoir reçu de son partenaire IAMGOLD un paiement de $400,000 au début de février, tel que prévu à l'entente. La direction souligne aussi qu'un dirigeant et un administrateur ont exercé une partie de leurs options pour une somme totale de $18,500 et que 950,000 warrants ont été exercés pour une somme globale de $95,000. La société détient un fond de roulement d'environ $2.5 millions.

Dans le cadre de ses opérations, la société continue d'évaluer différents projets et compte profiter de toutes opportunités pouvant avoir un impact positif sur la valorisation de son action.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue indépendant et personne qualifiée selon la norme 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Source :

Guy Morissette

CEO Ressources Minières Vanstar Inc.

gmvanstar@gmail.com

819-763-5096

