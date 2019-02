La Chambre salue le dévoilement de deux programmes pour réhabiliter des terrains contaminés et favoriser le développement durable à Montréal





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement les deux nouveaux programmes pour réhabiliter des terrains contaminés et pour stimuler les investissements immobiliers durables dévoilés aujourd'hui par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Ces deux programmes répondent à des recommandations émises en octobre dernier par le Comité consultatif sur le développement économique du territoire de la Ville de Montréal dans son rapport Bâtir une métropole prospère au profit de tous ses quartiers.

« Les programmes annoncés aujourd'hui démontrent l'importance de maximiser le potentiel de développement des nombreux terrains contaminés de la métropole et de miser sur des projets durables. Plusieurs projets majeurs sont susceptibles de voir le jour au cours des prochaines années. La mise en place de conditions gagnantes pour attirer les investissements sur les vastes espaces disponibles est essentielle. Des secteurs comme l'Est de Montréal - qui offre un potentiel de développement immense - pourront profiter de ces programmes qui stimuleront l'intérêt des promoteurs », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec afin de favoriser le développement économique de la métropole. La réhabilitation de terrains contaminés en milieux industriel et urbain est primordiale. Nous encourageons les entreprises à profiter de ces deux nouveaux programmes pour mener à bien leurs projets », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 15:57 et diffusé par :