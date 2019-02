Airbus lance son programme Défi Jeunesse en vol à Mirabel pour intéresser les jeunes de la région à l'industrie aéronautique





Un programme de mentorat pour la jeunesse est lancé au Québec en partenariat avec l'Association des Maisons de jeunes de Mirabel

MIRABEL, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La première édition canadienne du Défi Jeunesse en vol, le programme phare de la Fondation Airbus, est lancée aujourd'hui au Québec, en partenariat avec l'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel. Il s'agit du 17e site à travers le monde où sera implanté ce programme de la Fondation Airbus.

Le Défi Jeunesse en vol est un programme d'activités STIM et de mentorat pour les jeunes, dont l'objectif est d'associer des employés d'Airbus à des étudiants de la région, afin d'intéresser la jeunesse locale à l'aéronautique, ainsi qu'aux options de formations et aux perspectives d'emplois qu'offrent cette industrie.

« Nous sommes très fiers de lancer la toute première édition au Canada du programme Défi Jeunesse en vol de la Fondation Airbus, ici, dans la ville de Mirabel, à proximité du siège social du partenariat pour l'A220 », a déclaré Philippe Balducchi, chef d'Airbus Canada et PDG du partenariat A220, qui comprend Airbus, Bombardier et Investissement Québec. « Ce programme offre la possibilité aux employés de l'A220 de s'impliquer auprès des jeunes de la région, mais surtout de les inspirer, en les accompagnant dans leur cheminement scolaire ».

La première édition du programme Défi Jeunesse en vol de la Fondation Airbus à Mirabel comprendra plusieurs visites pour les jeunes participants qui seront accompagnés par des employés Airbus. Parmi celles-ci figurent notamment la visite de l'usine d'assemblage de l'A220 à Mirabel, celle de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) à St-Hubert et du Cosmodôme à Laval. Il y aura également divers ateliers et conférences incluant des activités STIM (inspirées des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques). Le Défi Jeunesse en vol consiste donc à mettre en place un programme de mentorat entre les employés d'Airbus et la jeunesse locale de Mirabel susceptible de s'intéresser aux possibilités de carrière et aux différents aspects de l'industrie aéronautique.

« La Fondation Airbus mobilise toutes ses ressources pour aider les jeunes à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. C'est ce qui fait du programme Défi Jeunesse en vol de la Fondation Airbus l'un de nos projets les plus importants. Il vise à engager les jeunes socialement, ainsi qu'à contribuer à leur développement personnel et professionnel par le biais d'activités STIM », a déclaré Andrea Debanne, Vice-présidente Responsabilité et Développement Durable chez Airbus et Directrice Générale de la Fondation Airbus. « Nous sommes très heureux d'élargir le Défi Jeunesse en vol avec ce programme à Mirabel qui s'ajoute à ceux menés en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. »

Grâce au financement de 45,000 $ CA de la Fondation Airbus, le programme de Mirabel bénéficiera à de nombreux jeunes et sera cogéré par l'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel, qui exploite six établissements dans cette région. Le recrutement des participants au Défi Jeunesse en vol relèvera également de l'Association.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer le programme Défi Jeunesse en vol de la Fondation Airbus et ses activités stimulantes aux jeunes de Mirabel! Nous remercions la Fondation Airbus d'avoir amené un tel programme dans notre communauté », a déclaré Sabrina Abdeddaim, Directrice Générale de l'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel. « Nous sommes convaincus que ces activités STIM éducatives et enrichissantes inciteront certains jeunes à poursuivre leurs études et à s'intéresser aux nombreuses possibilités de carrières dans le domaine de l'aéronautique. »

Depuis sa première édition en 2011, le programme Défi Jeunesse en vol de la Fondation Airbus a bénéficié à plus de 4,800 jeunes à travers le monde, en plus d'impliquer près de 2000 employés bénévoles d'Airbus. Le programme est établi dans 17 sites répartis dans sept pays.

À propos de l'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel

L'Association des Maisons de Jeunes de Mirabel se consacre au développement, à la promotion et à la défense des besoins des jeunes de Mirabel dans le but de développer leur autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle. L'Association a trois programmes différents visant à promouvoir la santé et le bien-être des jeunes de la municipalité régionale de Mirabel : six centres jeunesse situés à Saint-Augustin, à Saint-Benoît, à Saint-Canut, à Saint-Hermas, à Saint-Janvier et à Sainte-Scholastique, le programme Travail de rue à Mirabel (TRAM) avec deux animateurs jeunesse et le Projet CJT (Coopératives jeunesse au travail) pour aider à intégrer les jeunes au marché du travail. https://mdjmirabel.ca/

À propos de la Fondation Airbus

La Fondation Airbus compte Airbus, Airbus Helicoptères et Airbus Défense et Espace comme membres fondateurs et contributeurs. La vocation de la Fondation est de faire valoir l'engagement citoyen de l'entreprise à travers le monde. Elle s'appuie sur les ressources de l'entreprise, ses produits aéronautiques et spatiaux, ses compétences, la diversité de ses effectifs et de sa culture de l'innovation pour faire face aux enjeux sociétaux. La Fondation apporte notamment son soutien aux organisations humanitaires mondiales et s'applique à inspirer les jeunes et à les préparer aux défis à venir. Depuis sa création en mai 2008, elle a organisé plus de 60 vols humanitaires ou de bienfaisance vers de multiples destinations à travers le monde. www.airbus.com/company/airbus-foundation.html

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

