Avis aux médias - RÉZO lance la campagne : Le Consentement entre hommes? Oui. #ÇaExiste





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que RÉZO tiendra un point de presse le mercredi 20 février, à 10h, dans les salles de bains du bar Le Stud, situé au 1812 Rue Sainte-Catherine E, à Montréal. À cette occasion, l'organisme dévoilera sa toute nouvelle campagne de sensibilisation, élaborée de concert avec Upperkut, ayant pour thème : Le consentement entre hommes? Oui., destinée aux hommes gais et bisexuels, cis et trans (hommes GBT). Dans la foulée de #moiaussi, cette campagne vise à lever le voile sur un sujet trop souvent banalisé : le consentement sexuel dans la communauté GBT.

Lors de ce point de presse, Alexandre Dumont Blais, codirecteur de RÉZO, prendra la parole, de même que des personnes de la communauté GBT qui témoigneront de leur expérience.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de RÉZO

Quand : Mercredi, le 20 février 2018, 10h

Sujet : Lancement de la campagne de RÉZO : « Le consentement entre hommes ? Oui. #ÇaExiste. »

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 auprès des hommes gais ou bisexuels, cis ou trans, et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH). RÉZO développe et coordonne des services et activités en lien avec la prévention et la promotion de plusieurs aspects de la santé : sexuelle, mentale, physique et sociale.

SOURCE RÉZO, santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 15:00 et diffusé par :