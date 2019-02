Nomination de la nouvelle première dirigeante à la Société des ponts fédéraux Limitée





OTTAWA, le 19 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui la nomination de madame Natalie Kinloch, CPA, CA, à titre de première dirigeante de la Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL), et ce, pour une période de cinq ans.

Madame Kinloch connaît très bien la SPFL et ses activités, puisqu'elle a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de la Société depuis ses débuts à la SPFL en 2009, le plus récent étant celui de chef des finances et des opérations. En tant que cadre supérieure, madame Kinloch possède plus de 20 ans d'expérience dans plusieurs domaines, notamment la planification, la gestion financière et l'imputabilité, la liaison gouvernementale, l'exploitation et la gestion des risques.

En plus de ses fonctions exécutives, madame Kinloch est membre du Conseil d'administration de la SPFL, présidente du Conseil d'administration de la Sault Ste Marie Bridge Authority, ainsi que membre du Conseil d'administration de la Thousand Islands Bridge Authority et de la Corporation du Pont international de la voie maritime. Elle a auparavant occupé plusieurs postes de direction à la Commission de la capitale nationale.

La SPFL souhaite exprimer sa gratitude à madame Micheline Dubé, la présidente et première dirigeante sortante qui a servi la Société avec détermination, et lui souhaiter une longue et heureuse retraite bien méritée. Madame Dubé est une cadre supérieure qui cumule plus de 40 ans d'expérience. Elle a assuré la gestion du changement, la livraison de projets d'immobilisations importants, et la gestion de programmes et de l'exploitation, principalement au sein de sociétés d'État. Le leadership de madame Dubé a joué un rôle déterminant dans l'orientation de la Société au cours d'une période mouvementée de changements en 2015, au moment où la Société s'est départie des éléments d'actif montréalais, puis lors de la fusion subséquente avec la Société du pont de la rivière Ste. Marie et l'Administration du pont Blue Water, tout en gérant la Corporation du Pont international de la voie maritime en tant que filiale en propriété exclusive.

La SPFL souhaite également exprimer sa gratitude à madame Connie Graham, qui a démissionné de son poste de présidente du Conseil d'administration de la SPFL pour se concentrer sur des priorités externes à la Société. Madame Graham a d'abord été nommée à titre de membre du Conseil d'administration de l'ancienne SPFL en 2012, puis en 2014, elle est devenue présidente du Conseil. Elle a continué ses fonctions de présidente du Conseil d'administration de la société fusionnée depuis 2015.

La nomination de madame Kinloch à titre de première dirigeante assure une continuité à la SPFL tout en témoignant de la confiance de la Couronne à l'égard de l'orientation stratégique vigoureuse en place depuis le renouvellement de la SPFL en 2015.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL est d'assurer le plus haut niveau de gérance afin que ses ponts internationaux et ses structures associées soient sûrs et efficaces pour les utilisateurs.

