Faits saillants du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord du 18 février 2019





MONTRÉAL-NORD, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 18 février.

Hommage aux promoteurs du projet Mon vélo raconte



Les membres du conseil ont rendu hommage aux initiateurs du projet Mon Vélo raconte : M. Jean-Paul Guiard de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, et M. Sergio Gutiérrez, de l'organisme Les Artistes en arts visuels du nord de Montréal. Ce projet réalisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal a récemment reçu le Prix d'histoire du Gouverneur général de 2018, catégorie « Excellence des programmes communautaires ».

Déclaration pour les Journées de la persévérance scolaire



Le conseil a proclamé la semaine du 11 au 15 février 2019 comme étant celle des Journées de la persévérance scolaire dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Le conseil appuie cette campagne et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage.

Un mandat à la SOVERDI pour l'aménagement de nouvelles ruelles vertes

Les élus du conseil d'arrondissement ont accordé un contrat de 82 500 $ d'une durée d'un an à la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) dans le cadre du programme des ruelles vertes 2019. L'aménagement de ruelles vertes s'inscrit dans une optique de développement durable et apporte de nombreux bénéfices pour la collectivité. En plus d'augmenter le verdissement et de prévenir la formation d'îlots de chaleur, les ruelles vertes contribuent à apaiser la circulation, tout en créant de nouveaux espaces de socialisation et de loisirs pour les citoyens.

Du soutien financier aux commerces pour l'aménagement de terrasses

Les membres du conseil ont également octroyé une somme de 2 000 $ à la Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord (CDEC) pour la mise en place d'un programme de soutien aux commerçants pour la construction de terrasses. Ce programme bénéficiera d'une somme de 15 000 $ pour son implantation. L'aménagement de terrasses permet d'augmenter l'achalandage sur les rues commerciales et de les dynamiser en créant des espaces attrayants et conviviaux pour les clients.

Financement de 680 000 $ pour réaliser 189 projets du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse

Un financement de plus de 680 000 $ a été octroyé à près d'une vingtaine d'organismes partenaires. Ces sommes permettront de poursuivre en 2019 des projets favorisant l'épanouissement de jeunes de Montréal-Nord âgés de 0 à 29 ans et le soutien aux familles par le biais notamment de la formation, du développement de l'employabilité et de compétences, du mentorat, de l'engagement social et civique et des activités de loisirs.

Une subvention pour la Table de quartier de Montréal-Nord

À titre de partenaire de premier plan dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, l'arrondissement versera une aide de 60 000 $ par année pendant trois ans à la Table de quartier Montréal-Nord (TQMN). Rappelons que le conseil d'arrondissement a adopté une entente-cadre en juin 2017 afin d'établir un partenariat durable avec la TQMN. Cette dernière a depuis su faire preuve d'innovation et de leadership dans le cadre de ses engagements découlant de cette entente et dans différents autres projets.

La gestion de locaux communautaires confiée de nouveau à Un itinéraire pour tous



Un montant de 35 000 $ sera remis à l'organisme Un itinéraire pour tous afin qu'il poursuive en 2019 la gestion des locaux communautaires de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.



Une contribution à la Fondation du Collège Marie-Victorin



Un montant de 600 $ sera remis à la Fondation du Collège Marie-Victorin pour la tenue de la soirée annuelle du Mérite scolaire qui aura lieu le 22 mai prochain, afin de contribuer à la remise de deux bourses à des étudiants provenant de Montréal-Nord qui se sont démarqués, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus.

Des clôtures de piscines extérieures plus sécuritaires

Le plan d'action visant la mise aux normes des clôtures ceinturant les installations aquatiques a été accepté par l'arrondissement. La Ville de Montréal procédera à l'installation de clôtures plus sécuritaires de février à mai 2019.

Un engagement à poursuivre le projet de lieu culturel mixte avec Ahuntsic-Cartierville



L'engagement de l'arrondissement a été autorisé pour la poursuite du projet de lieu culturel mixte interrarrondissement (bibliothèque et espace culturel) de Montréal-Nord et d'Ahuntsic-Cartierville, tel que défini dans l'avant-projet. Montréal-Nord participera au budget d'immobilisation et au budget de fonctionnement dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (RAC) des bibliothèques de la Ville de Montréal. C'est un autre pas de franchi vers la réalisation de ce grand projet.

Interdiction de stationnement lors du déneigement : les citoyens seront avertis plus rapidement

Les membres du conseil ont adopté le règlement RM1530-13 sur l'immobilisation et le stationnement. Ce nouveau règlement, qui régit la signalisation temporaire, prévoit notamment que les panneaux d'interdiction de stationnement temporaire seront posés plus longtemps d'avance lors des opérations de chargement de la neige.

Les nouvelles dispositions sont en harmonie avec celles des autres arrondissements de Montréal; l'horaire de pose des panneaux est précisé et ne laissera pas d'ambiguïté quant à l'émission des constats d'infraction.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 14:50 et diffusé par :