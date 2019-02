Pour Ahearn & Soper, ExaGrid offre une assistance exhaustive avec son système évolutif





ExaGrid®, un chef de file du stockage intelligent hyperconvergé pour la sauvegarde, a annoncé aujourd'hui qu'Ahearn & Soper a optimisé et renforcé la protection de son environnement de sauvegarde en mettant en place une réplication hors site utilisant la sauvegarde hyperconvergée d'ExaGrid avec déduplication des données, et a pu répondre à un volume croissant de données grâce à l'architecture évolutive d'ExaGrid.

Ahearn & Soper Inc. fournit des solutions logicielles et hardware pour les codes-barres qui améliorent la précision, le suivi et l'efficience durant les opérations de distribution, de fabrication et de soins de santé. La société est basée à Toronto, dans l'Ontario, et évolue sur l'ensemble de l'Amérique du Nord via ses bureaux de vente et de services.

Ahearn & Soper a décidé d'ajouter une fonction de reprise en cas de sinistre à son environnement de sauvegarde, et voulait une solution permettant une réplication hors site. "ExaGrid s'est rendu sur notre site et nous a expliqué comment le système fonctionnait, ainsi que les avantages de son architecture. Nous avons été très impressionnés par le produit en raison de sa nature autonome et de sa manière de gérer la déduplication et la réplication hors site", déclare William Rosenblath, responsable TI et ingénieur système chez Ahearn & Soper. "La déduplication des données d'ExaGrid nous a permis de conserver davantage de données et de garder des points de récupération plus anciens (dont certains remontent à deux ans en arrière), alors que nous ne pouvions en stocker que l'équivalent de quelques mois avec nos précédents systèmes."

Alors que le volume des données d'Ahearn & Soper augmentait, Rosenblath a travaillé avec son ingénieur d'assistance ExaGrid pour mettre à échelle les systèmes ExaGrid existants. "Nos données ont doublé de volume depuis que nous avons installé les systèmes ExaGrid pour la première fois. Nous avons donc acheté du matériel supplémentaire. Notre ingénieur d'assistance nous a orienté durant l'installation des nouveaux dispositifs, depuis le processus de mise à niveau jusqu'au transfert des données sur le nouveau système. L'année dernière, nous avons rencontré des difficultés avec la mise à niveau de notre ancien matériel et l'installation de la dernière version du firmware. Nous disposions de deux dispositifs sur notre site de reprise en cas de sinistre, mais d'un seul sur notre site primaire, et cela compliqua les choses. ExaGrid retira les deux dispositifs sur le site de reprise après sinistre pour installer un dispositif qui correspondait au dispositif de notre site primaire, sans le moindre frais pour nous. ExaGrid apporte une assistance exhaustive avec ses produits, et fournit un excellent soutien technique lorsque des problèmes se présentent", déclare Rosenblath.

En plus de renforcer la protection des données via une rétention accrue et une réplication hors site, la sauvegarde sur disque d'ExaGrid a parfaitement répondu au plan d'Ahearn & Soper pour la virtualisation de son environnement en vue d'une meilleure efficience. "Depuis que nous avons fait appel à ExaGrid, nous sommes passé à un système VMware et avons virtualisé notre centre de données. Nous avons mis à niveau Arcserve pour soutenir VMware, et nous sauvegardons à présent des images système au lieu de fichiers. Notre système ExaGrid déduplique ces images et les réplique hors site. Nous disposons donc d'images système complètes en cas de restauration. Après l'amélioration de notre mise en réseau et de nos systèmes de centre de données, l'efficience a été multipliée par dix. Auparavant, notre objectif était d'arriver à terminer nos incrémentiels journaliers dans la nuit. Aujourd'hui, cela ne nous prend plus qu'une ou deux heures", déclare Rosenblath. "Le fait d'être passé à ExaGrid nous a permis d'économiser un temps considérable pour la gestion des sauvegardes. Il s'agit presque d'un modèle sans intervention nécessaire. Nous n'avons qu'à le surveiller et à vérifier que tout fonctionne normalement", conclut-il.

Lisez le témoignage complet de satisfaction d'Ahearn & Soper pour en savoir plus sur l'expérience de l'entreprise avec ExaGrid.

Le nombre total de témoignages de satisfaction des clients et de récits d'entreprise publiés par ExaGrid dépasse les 360, plus que tous les autres fournisseurs combinés dans ce domaine. Ces histoires démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de la particularité de son produit et de son service clientèle irréprochable. Les clients ne cessent de louer la qualité exceptionnelle du produit mais aussi son excellent fonctionnement.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage intelligent hyperconvergé pour la sauvegarde avec déduplication des données, une zone d'application exclusive et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid assure une rapidité inégalée en matière de sauvegardes, de restaurations et de récupérations MV instantanées. Son architecture se compose de dispositifs complets dans un système expansif et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe lorsque le volume des données augmente, éliminant ainsi des mises à niveau coûteuses. Rendez-vous sur le site exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire à propos de leur propre expérience ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leurs sauvegardes.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

