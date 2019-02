Libelium et Ericsson lancent les premiers kits du développeur NB-IoT





Libelium présente, à l'occasion du MWC (Congrès mondial de la téléphonie mondiale), sa nouvelle intégration de la connectivité NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things ? Internet des objets à bande étroite) dans sa plateforme de capteurs sans fil. Dans le cadre de cette présentation et en collaboration avec Ericsson , la société propose divers divers kits IoT de développement pour valider les concepts.

Dans un contexte de marché qui requiert des protocoles de communication plus matures et plus homogènes, l'intégration de la technologie NB-IoT dansla plateforme des capteurs de Libeliums'inscrit dans la nouvelle stratégie de la société qui consiste à proposer des projets individualisés à configurations spécifiques. « Au cours de nos 13 années d'existence, nous avons intégré plus de 15 protocoles de communication, et nous savons très bien que la fragmentation du marché IoT nécessite des protocoles différents en fonction des applications. NB-IoT est une technologie prometteuse et nous souhaitons l'inclure dans notre portefeuille », a déclaré Alicia Asín, PDG de Libelium.

Avec ce développement, la société lanceles premiers kits NB-IoT qui permettront aux développeurs de tester facilement cette technologie et d'accélérer l'adoption IoT grâce à sa source API (Application Programming Interface ? interface de programmation d'application) ouverte. Libelium présentera les nouveaux kits de développement dans le stand d'Ericsson à l'occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone.

La connectivité NB-IoT, intégrée dans un module fabriqué parQuectel, est extrêmement fiable grâce à sa couverture mondiale, toutes géographies confondues,et à sa compatibilité avec trois types de réseaux : le réseau NB-IoT, le réseau LTE-Cat-M et même le réseau actuel GPRS, de sorte qu'une solution de rechange est assurée au cas où la couverture NB-IoT ne serait pas possible à un moment donné.

Par conséquent, pour les projets IoT déployés dans des régions rurales où la couverture du réseau NB-IoT demeure faible, ce dispositif permettra d'utiliser d'autres technologies de communication, en plus de la possibilité de positionnement par le biais du module GNSS inclus.

Libelium collabore actuellement avec Ericsson pour rendre la nouvelle connectivité NB-IoT compatible avec le protocole LWM2M qu'Ericsson utilise dans ses configurations utilisant cette technologie.

La technologie NB-IoT offre des fonctionnalités d'envoi de données aussi importantes qu'une longue portée et une consommation réduite de la batterie. Lorsque le réseau NB-IoT sera entièrement déployé, cette technologie permettra même de faire bénéficier de la couverture longue portée les régions pour l'instant inaccessibles à d'autres protocoles tels que le GPRS.

« La conduite d'essais avant d'investir est essentielle pour les projets IoT. À cet effet, les clients ont désormais la chance de pouvoir tester les plateformes de capteurs de Libelium en ayant recours à de nombreuses technologies radio, y compris la technologie NB-IoT, avant de se lancer dans des investissements majeurs », a commenté David Gascón, directeur technique de Libelium.

Libelium propose, par le biais de The IoT Marketplace, deux kits IoT qui présentent des configurations différentes et comprennent notamment un matériel informatique et une connectivité NB-IoT pour que les développeurs de projets puissent tester cette technologie et entreprendre la mise à l'échelle des investissements.

Pour en savoir davantage, visitez le site : http://www.libelium.com/libelium-and-ericsson-launch-first-nb-iot-developer-kits/

