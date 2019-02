Le ministre Garneau annonce des nominations dans le secteur des transports





OTTAWA, le 19 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes dans le secteur des transports :

La Société des ponts fédéraux Limitée

Mme Natalie Kinloch (nommée première dirigeante, mandat de cinq ans)

Mme Kinloch, comptable professionnelle agréée (CPA, CA), occupe le poste de chef des finances et des opérations à la Société des ponts fédéraux Limitée depuis 2014.

Mme Karen June Hill (nommée administratrice, mandat de quatre ans)

Mme Hill est titulaire d'une maîtrise en travail social et d'un baccalauréat en sociologie. Elle possède une vaste expérience de travail auprès des collectivités autochtones et en matière de consultation sur des questions concernant les Premières Nations.

Administration portuaire de Belledune

M. Joseph Lorio Roy (nommé administrateur, mandat de trois ans)

M. Roy est titulaire d'une maîtrise en psychologie et d'une maîtrise en administration publique. Il est spécialisé en négociation, en gestion, en développement organisationnel et en gouvernance pour les organismes sans but lucratif.

Marine Atlantique S.C.C.

Mme Carla Elaine Arsenault (nommée administratrice, mandat de trois ans)

Mme Arsenault est titulaire d'un baccalauréat en relations publiques et d'une maîtrise en administration des affaires. Elle a occupé divers postes au sein de Cape Breton Partnership.

Administration portuaire du Saguenay

M. Jean-Pierre Boivin (nommé administrateur, mandat de trois ans)

M. Boivin est titulaire d'un baccalauréat en biologie. Il a été maire de Péribonka pendant plus de 10 ans ainsi que préfet de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine pendant 20 ans.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer que ces Canadiens et Canadiennes hautement qualifiés ont accepté ce rôle dans le secteur des transports. Leurs nominations garantiront le maintien d'une gouvernance adéquate. »

L'honorable Marc Garneau,

ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 55 organismes du portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



18 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

