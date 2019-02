Un nouveau rapport de recherche de l'ACEI partage le point de vue canadien sur les fausses nouvelles, la protection de la vie privée, la cybersécurité et l'accès à Internet





OTTAWA, le 19 févr. 2019 /CNW/ - L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a publié aujourd'hui un rapport de recherche présentant l'opinion et les expériences des Canadiens concernant Internet et les fausses nouvelles, la protection de la vie privée, la cybersécurité et l'accès à Internet. Basé sur un sondage mené auprès de plus de 1200 internautes canadiens en décembre 2018, le rapport met en évidence des sujets de préoccupation, notamment l'appréhension suscitée par les prochaines élections fédérales canadiennes. Le rapport indique également ce que les Canadiens souhaitent de l'industrie, du gouvernement canadien et des citoyens eux-mêmes pour créer un meilleur Internet au Canada.

Le rapport de l'ACEI propose plusieurs recommandations pour améliorer l'Internet au Canada, notamment des investissements accrus du gouvernement canadien, des mesures relatives à la cybersécurité et à la protection de la vie privée que les entreprises canadiennes peuvent adopter immédiatement, ainsi que des possibilités pour les citoyens canadiens d'améliorer l'Internet auquel ils ont recours quotidiennement.

L'ACEI commandite, coorganise et participe au prochain Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet qui se tiendra le 27 février 2019 à Toronto, au cours duquel des intervenants de partout au pays se réuniront pour discuter de ces questions clés.

Pour lire le rapport complet, visitez le site http://www.acei.ca/meilleurinternet.

Points essentiels :

Des internautes canadiens :

Médias sociaux et fausses nouvelles

75 % disent qu'ils tombent parfois sur de fausses nouvelles.

57 % se sont fait prendre par un faux article.

70 % craignent que de fausses nouvelles puissent affecter les résultats des prochaines élections fédérales.

Protection de la vie privée

72 % sont disposés à divulguer une partie de leurs renseignements personnels en échange d'un service précieux/pratique.

87 % craignent que les entreprises ayant accès aux données personnelles des clients les partagent volontiers avec des tiers sans consentement.

86 % estiment qu'il est important que les données gouvernementales, y compris les renseignements personnels des Canadiens, soient stockées et transmises uniquement au Canada .

Cybersécurité

87 % s'inquiètent d'une éventuelle cyberattaque contre des organisations ayant accès à leurs données personnelles.

Seulement 19 % déclarent qu'ils continueraient à faire affaire avec une organisation si leurs données personnelles étaient exposées lors d'une cyberattaque.

78 % sont préoccupés par les menaces potentielles pour la sécurité liées à l'Internet des objets.

Accès

69 % pensent que le coût élevé des services Internet, y compris pour les données mobiles, nuit à l'économie et à la prospérité du Canada .

. 83 % estiment que l'accès universel à l'Internet haute vitesse est important pour la croissance et la prospérité économiques globales du Canada .

. 70 % sont d'accord pour dire que le gouvernement canadien devrait faire plus pour soutenir l'accès public à l'Internet haute vitesse.

Gouvernance de l'Internet

75 % déclarent ne connaître que peu ou presque rien au sujet du contrôle et de la réglementation l'Internet à l'échelle mondiale.

50 % craignent que l'Internet mondial ne se divise en blocs régionaux adoptant des principes et des politiques de réglementation très différents.

66 % soutiennent les principes de la neutralité du Net.

Citations de la direction :

«?Face à la montée de la désinformation en ligne et aux menaces à la protection de la vie privée numérique et à la cybersécurité, les Canadiens exigent davantage de la part du gouvernement, de l'industrie et d'autres acteurs en ce qui concerne l'Internet au Canada?», a déclaré le directeur général de l'ACEI, Byron Holland. «?Il reste à savoir comment donner aux Canadiens ce qu'ils veulent, tout en maintenant l'Internet ouvert et interopérable qui est devenu omniprésent dans la vie de la plupart des Canadiens.?»

«?Certaines mesures fondamentales peuvent être prises aujourd'hui pour renforcer la sécurité et la protection de la vie privée des Canadiens en ligne?», a déclaré Jacques Latour, responsable de la sécurité à l'ACEI. «?Les entreprises canadiennes doivent apprendre et respecter les lois sur la protection de la vie privée et faire de la cybersécurité une priorité. Les gouvernements doivent investir dans les infrastructures locales, telles que les points d'échange Internet canadiens, et y participer, pour conserver les données en local, et les Canadiens doivent apprendre à détecter et à éviter les cybermenaces personnelles telles que les courriels d'hameçonnage.?»

«?À l'approche des élections fédérales, les fausses nouvelles sont un sujet de préoccupation et les Canadiens sont d'accord?», a déclaré David Fowler, vice-président du marketing et des communications de l'ACEI et vice-président du conseil d'administration d'HabiloMédias. «?Les Canadiens considèrent les entreprises de médias sociaux, le gouvernement et les journalistes comme des acteurs clés pour mettre fin à la désinformation en ligne. Mais les citoyens eux-mêmes ont un rôle à jouer et des investissements accrus dans l'éducation aux médias aideront les Canadiens à repérer les fausses nouvelles et à contrecarrer leur influence.?»

À propos de l'ACEI

L'ACEI est un organisme à but non lucratif composé de membres qui gère le domaine Internet .CA au nom de tous les Canadiens, élabore et met en oeuvre des projets qui appuient la communauté Internet du Canada et représente le registre .CA à l'échelle internationale. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide, un réseau DNS mondial de haute performance et l'une des solutions de registre back-end les plus évoluées. L'ACEI participe à divers forums sur la gouvernance multipartite d'Internet, principalement par le biais du Forum sur la gouvernance de l'Internet des Nations Unies (IGF) et de la Corporation Internet pour les noms et numéros attribués (ICANN).

SOURCE Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 13:30 et diffusé par :