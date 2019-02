Fondaction investit 500?000 $ dans la création d'emplois en appuyant la croissance d'une jeune entreprise manufacturière





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce un investissement de 500?000 $ dans l'entreprise de Lévis LB Laser inc. (LB), qui se spécialise dans la découpe au laser et le pliage de métal en feuille. Cet investissement contribuera à doubler son nombre d'employés à la production et son chiffre d'affaires d'ici trois ans. LB se démarque par l'utilisation d'équipements récents et à la fine pointe de la technologie ainsi que par son modèle de gestion démocratique : 75 % du capital-actions est détenu par des employés et des cadres de l'entreprise.

Fondée en 2015, LB compte actuellement 14 employés et sert déjà plus de 100 clients. L'entreprise connaît une croissance impressionnante, alors que ses ventes se sont multipliées presque par 4 en seulement deux ans.



«?Nous sommes heureux d'appuyer une jeune entreprise en forte croissance détenue par les cadres et les employés et dont les pratiques rejoignent nos valeurs. Le projet permettra de créer de nouveaux emplois à court et moyen terme?», mentionne Claire Bisson, chef adjointe de l'investissement de Fondaction.

Des procédés guidés par des principes d'optimisation et d'efficacité

Les notions d'optimisation, d'automatisation et d'efficacité énergétique sont fortement intégrées aux pratiques de LB. Les équipements de découpe de nouvelle génération utilisés par LB émettent aussi moins de poussières et d'émanations toxiques que les tables de découpe équivalentes au laser Co2 ou au plasma, offrant un environnement de travail plus sécuritaire à ses employés.

Conformément au standard de l'industrie, la programmation et la gestion informatisée des retailles de métal permettent à LB d'optimiser le matériel. Les retailles inutilisables sont recyclées.

«?Chez LB, nous tentons d'optimiser et d'automatiser au maximum nos procédés pour réduire les pertes et maximiser la productivité et la qualité. Cette approche nous procure un avantage comparatif nous permettant de croître et d'offrir un milieu de travail de qualité à nos employés. L'appui de Fondaction nous permettra de nous développer encore davantage?», affirme Daniel Leblanc, copropriétaire de LB Laser inc.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160?000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

