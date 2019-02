Invitation aux médias - Deuxième édition de la Course de bébés du Dispensaire diététique de Montréal





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration du Dispensaire diététique de Montréal (Dispensaire), M. Jean-Marc Demers, invite les représentants des médias à assister à la deuxième édition de la Course de bébés de l'organisme. Unique au Canada, cet événement vise à souligner l'impact des interventions que mène le Dispensaire auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité afin qu'elles donnent vie à des bébés en santé : un bon départ dans la vie!

Date : Samedi 23 février 2019

Heure : 16 h 30

Lieu : Au gymnase du Centre sportif Currie de l'Université McGill

475, avenue des Pins Ouest, Montréal

En présence de Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal de Montréal et conseillère de ville pour le district Peter-McGill, la Course de bébés du Dispensaire se déroulera à la mi-temps d'un match de basketball féminin opposant les Martlets de l'Université McGill aux Rouge et Or de l'Université Laval.

À propos de la Course de bébés du Dispensaire :

douze (12) bébés de mamans - clientes du Dispensaire sur la ligne de départ;

une seule course;

une distance d'un peu plus de 3 mètres à parcourir à quatre pattes (toutes les astuces sont permises aux parents pour stimuler son bébé à atteindre le fil d'arrivée!).

À propos du Dispensaire

Fondé en 1879, le Dispensaire diététique de Montréal est le chef de file en matière de nutrition sociale au Québec. Grâce à ses interventions cliniques et communautaires innovantes, il aide chaque année près de 1 000 femmes du Grand Montréal en situation de vulnérabilité à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse, à donner vie à des bébés en santé.

SOURCE Dispensaire diététique de Montréal

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 13:26 et diffusé par :