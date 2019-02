Les porte-parole étudiants se rendent à la colline du Parlement pour demander une éducation accessible





OTTAWA, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des étudiantes et étudiants provenant de partout au Canada seront à Ottawa cette semaine pour rencontrer des députées et députés, sénatrices et sénateurs afin de discuter des frais de scolarité et de l'éducation postsecondaire universelle.

« Les étudiantes et étudiants éprouvent plus que jamais des difficultés alors qu'ils subissent le poids des compressions gouvernementales au financement de l'éducation postsecondaire », a indiqué Coty Zachariah, président national de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. « Alors que l'endettement étudiant grimpe constamment, les étudiantes et étudiants se rendent compte que leur but de poursuivre des études postsecondaires est de plus en plus illusoire. »

Au cours d'une période de trois jours, les leaders étudiants et membres de l'exécutif de la FCEE vont présenter trois recommandations au gouvernement pour remédier à l'endettement étudiant qui grimpe et obtenir une éducation accessible.

Éliminer les frais de scolarité pour toutes les étudiantes et tous les étudiants et rétablir le financement de base fédéral pour l'éducation postsecondaire. Respecter les engagements du Canada issus de traités concernant l'éducation postsecondaire pour les Autochtones. Augmenter le financement pour les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et appuyer l'utilisation équitable au sein de La loi sur le droit d'auteur.

Bien que les Canadiennes et Canadiens sont parmi les gens les plus éduqués dans le monde, ils doivent souvent contracter des dettes importantes pour faire des études. Malgré les engagements du gouvernement envers la réconciliation, beaucoup d'apprenantes et d'apprenants autochtones ne reçoivent toujours pas de financement pour leurs études à cause du plafond de 2 pour cent sur le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire qui existe depuis des décennies.

« Nous faisons part de nos préoccupations aux députées, députés, sénatrices et sénateurs sur la colline du Parlement », explique Zachariah. « Pendant cette année électorale, il est particulièrement important de rappeler à nos dirigeantes est dirigeants les promesses qu'ils ont faites à la population étudiante, aux apprenantes et apprenants autochtones et à leur famille. Il est temps d'oser. Nous avons besoin de mesures pour une éducation accessible dès maintenant. »

Les représentantes et représentants étudiants seront disponibles pour répondre aux demandes des médias du 19 au 22 février.

Le document de pression intitulé « Il est temps d'oser : L'éducation pour toutes et tous » est disponible ici.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants est l'organisation étudiante nationale la plus ancienne et la plus importante au Canada, représentant plus de 500 000 étudiantes et étudiants de tous les cycles dans des collèges et universités de toutes les régions du pays.

Personne ressource :

Elfreda Tetteh

Communications Coordinator

(613) 232-7394

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 13:30 et diffusé par :