Avis de convocation - point de presse le 20 février à 11h10 : Journée mondiale de la justice sociale, les mouvements sociaux veulent un budget qui réinvestit dans le filet social





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale pour la justice sociale, la Coalition Main Rouge et la campagne Engagez-vous pour le communautaire s'unissent pour livrer un message au gouvernement Legault en vue de son premier budget. Alors qu'une action est organisée à Montréal par le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA Montréal), les médias sont invités à un point de presse avec les représentants nationaux et régionaux des deux campagnes juste avant la manifestation.

Point de presse

Où : Au Square Victoria, coin St-Jacques et McGill

Quand : 11h10 am

Les représentant.e.s suivant.e.s prendront la parole :

Véronique Laflamme, Coalition Main Rouge

Mathieu Frappier , Engagez-vous pour le communautaire

, Engagez-vous pour le communautaire Florence Tiffou , Mouvement PHAS et FRACA Montréal

Des représentant.e.s sont disponibles pour donner des entrevues en français et en anglais.

À propos de l'activité

L'action est organisée par le Front régional d'action communautaire autonome (FRACA Montréal), regroupant une dizaine de regroupements régionaux et une table de quartier de Montréal. Le FRACA est la branche régionale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit les 4000 organismes d'action communautaire autonome autour de trois revendications : financement, autonomie et justice sociale.

La Coalition Main Rouge et la campagne Engagez-vous pour le communautaire rassemblent plus d'une centaine de regroupements régionaux et provinciaux (communautaires, syndicats et étudiants), rejoignant à leur tour des milliers de groupes divers partout au Québec, oeuvrant dans des secteurs divers : centres de femmes, personnes âgées, aide aux familles, groupes de consultation budgétaire et de défense des droits dans le domaine de la consommation, du logement, de l'éducation populaire, en santé et services sociaux, enseignement, travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, etc.

