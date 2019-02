Le Groupe Exclusive étend sa portée de DVA mondial avec l'acquisition de SecureWave en Israël





Le Groupe Exclusive, qui propose des services et technologies à valeur ajoutée, a annoncé aujourd'hui son acquisition de SecureWave, un des principaux DVA indépendants de la cybersécurité en Israël. Cette opération ajoute un nouveau marché avancé au champ d'action mondial du Groupe Exclusive, établit une présence locale dans un des pôles d'innovation les plus importants au niveau mondial, et élargit la portée de service du Groupe au profit de ses clients et partenaires internationaux.

"Cette acquisition ne se limite pas à compléter notre présence dans la région EMOA. Elle représente aussi l'opportunité extraordinaire de tirer parti d'un nouveau marché local et d'utiliser notre présence locale afin de tisser des relations avec les innovateurs technologiques basés en Israël", déclare Olivier Breittmayer, chef de la direction du Groupe Exclusive. "Nous pensons avoir trouvé en SecureWave un DVA partageant la même vision et disposant d'une équipe dévouée et performante qui comprend la valeur. En plus de principes commerciaux similaires, nous avons également quelques fournisseurs de solutions de cybersécurité et de transformation nuagique en commun dans notre portefeuille, ce qui permet à nos partenaires de bénéficier d'avantages immédiats grâce à cette acquisition."

Basé à Tel Aviv, SecureWave est situé dans la zone appelée "Silicon Wadi", où se trouve une concentration élevée de certaines des sociétés technologiques les plus influentes à l'échelle mondiale. Parmi ses principaux fournisseurs figurent Fortinet, Nutanix et Infoblox, qui jouent tous un rôle stratégique dans les portefeuilles d'activités cyber et de transformation nuagique d'Exclusive. La société travaille avec environ 250 revendeurs, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services. Moran Gerassi, actuel chef de la direction de SecureWave, qui devient responsable pays pour Exclusive Networks Israel, et d'autres membres de la direction, conserveront leurs postes pour garantir la continuité et mettre en oeuvre un plan de croissance accélérée.

"Au nom du personnel et des partenaires de SecureWave, nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Exclusive pour l'aider à devenir le plus grand DVA spécialisé au monde dans les secteurs des services cyber et nuagiques", déclare Moran Gerassi, chef de la direction de SecureWave. "Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec les équipes et partenaires d'Exclusive dans le monde entier, d'unir nos forces pour saisir des opportunités locales et internationales, et d'écrire ensemble le prochain chapitre de notre croissance."

-fin-

À propos d'Exclusive Group

Le Groupe Exclusive met sur pied le plus grand DVA au monde spécialisé dans la cybersécurité et la transformation nuagique. Fort d'un portefeuille constitué de chefs de file du marché et de compétiteurs disruptifs, d'une réputation sans pareil en matière d'expertise technologique innovante, et d'une infrastructure mondiale de services et de solutions logistiques, le Groupe Exclusive crée des opportunités sur l'ensemble de l'écosystème en comblant les déficits de compétences dans le domaine cyber et nuagique. Avec plus de 50 bureaux dans cinq continents, et une présence dans plus de 100 pays, le Groupe Exclusive est le groupe international de services et technologies à valeur ajoutée avec un modèle de distribution hybride optimisé pour les volumes, mais aussi différencié par sa valeur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.exclusive-group.com.

À propos de SecureWave

SecureWave est une société de distribution s'appuyant sur la méthode de distribution à valeur ajoutée, spécialisée dans le domaine de la sécurité des données et des infrastructures TI. SecureWave apporte une valeur ajoutée unique à la chaîne d'approvisionnement, avec une expertise dans les aspects commerciaux de la distribution de détail, ainsi qu'un savoir-faire technique éprouvé et une expérience pratique approfondie.

SecureWave a été créé avec l'objectif d'apporter des solutions pour les canaux marketing en Israël, d'identifier des fournisseurs et des technologies de pointe à l'échelle mondiale, de les représenter en Israël et de les adapter pour répondre aux demandes spécifiques du marché israélien des TI.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 12:25 et diffusé par :