Les étudiantes et étudiants lancent une semaine d'action à l'occasion de la reprise de l'Assemblée législative

TORONTO, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des étudiantes et étudiants de partout en Ontario accueillent le retour du gouvernement provincial à l'Assemblée législative aujourd'hui avec une semaine d'action pour exiger l'annulation immédiate du plan désastreux de Ford pour l'éducation postsecondaire.



La Semaine d'action comprendra le lancement de la campagne « Nous les étudiantes et étudiants ». La campagne exige du gouvernement provincial :

L'offre de plus de bourses, pas des prêts;

L'élimination des frais de scolarité pour tous les étudiants et étudiantes;

L'augmentation du financement public de l'éducation postsecondaire;

La protection des voix étudiantes indépendantes; et

La défense du droit d'association.

« Le gouvernement progressiste-conservateur a fait tout en son pouvoir pour induire la population ontarienne en erreur au sujet de sa stratégie visant à détruire les syndicats étudiants et à réduire le financement du RAFEO », déclare Nour Alideeb, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. « Cette semaine d'action servira de signal d'alarme pour Doug Ford. Les étudiantes, les étudiants et leur famille sont outrés par l'attaque idéologique du gouvernement contre nos campus. Nous les étudiantes et étudiants demandons mieux et nous sommes ici pour rester. »

La campagne « Nous les étudiantes et étudiants » est organisée par l'organisation étudiante la plus importante en Ontario, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, avec l'appui du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA), du Syndicat des Métallos et de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

« Les syndicats étudiants fournissent un soutien essentiel qui aide les étudiantes et étudiants à réussir en classe et en dehors de celles-ci. L'initiative « pour la liberté de choix chez les étudiants » entraînera une diminution des services sur le campus et de la qualité de l'expérience étudiante », soutient RM Kennedy, présidente de la division des professeures et professeurs des collèges au SEFPO.

« L'OCUFA démontre sa solidarité envers la demande des étudiantes et étudiants au gouvernement d'annuler ces changements irresponsables qui compromettent l'éducation postsecondaire. Les professeures et professeurs de partout en Ontario s'opposent fortement à l'attaque du gouvernement contre les droits et la représentation des étudiants sur nos campus », indique Rahul Sapra, vice-président de l'OCUFA. « Une réduction des frais de scolarité sans augmentation du financement de base pour les universités et les collèges réduira leurs budgets déjà serrés, augmentera la taille des classes et menacera l'accessibilité ainsi que la qualité de l'éducation postsecondaire en Ontario. »

« Une attaque contre les étudiantes et étudiants et les syndicats étudiants est une attaque contre nous toutes et tous. En tant qu'enseignantes et enseignants de l'élémentaire, nous épaulons les étudiantes et étudiants qui luttent à tous les niveaux de l'éducation publique pour défendre leur droit d'association et d'accéder à une éducation publique de haute qualité », a expliqué Sam Hammond de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario. « Aucune étudiante et aucun étudiant ne devrait avoir à payer pour les coupures du gouvernement. Les étudiantes et étudiants en Ontario méritent mieux. »

Pour plus d'information concernant les évènements de la semaine d'action, consultez notre page d'évènement Facebook à « Nous les étudiants : Semaine d'action ».

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiants des collèges et universités de partout en Ontario.

Pour obtenir plus d'informations :

Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques : 416 925-3825 ou 306 852-0128

Nour Alideeb, présidente : 416 925-3825

