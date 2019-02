Mild Orange annonce une tournée européenne en 2019





LONDRES, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Après le succès mondial de son premier album, Foreplay, le groupe Mild Orange a annoncé aujourd'hui qu'il serait en tournée dans 19 villes européennes à partir de mai 2019. La tournée Foreplay prévoit notamment une halte au très renommé All Points East Festival, où Mild Orange fera ses débuts en festival et se produira le même jour que The Strokes. C'est la première fois que le jeune quatuor démontrera sa puissance sur scène en Europe, après deux tournées à guichets fermés en Nouvelle-Zélande.

Les places de concert de la tournée seront en vente au public à partir du vendredi 22 février à 10 heures du matin heure locale (GMT). L'itinéraire complet et l'ensemble des dates de la tournée de Mild Orange sont présentés ci-dessous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Mild Orange

À l'occasion de sa tournée européenne 2019, le groupe Mild Orange donnera des concerts aux dates suivantes :

*Les dates, lieux et villes ci-dessous sont tous sujets à modification.

1er mai : A38? Budapest, Hongrie

2 mai : B72? Vienne, Autriche

3 mai : Zehner ? Munich, Allemagne

4 mai : Kantine AM Berghain? Berlin, Allemagne

6 mai : Nochtwache? Hambourg, Allemagne

7 mai : Vega ? Copenhague, Danemark

8 mai : Atlas ? Aarhus, Danemark

10 mai : Pop-Up? Paris, France

11 mai : DOK ? Gent, Belgique

13 mai : Paradiso?Amsterdam, Pays-Bas

15 mai : Blue Shell ?Cologne, Allemagne

16 mai : ISC Club? Bern, Suisse

17 mai : Royal ? Baden, Suisse

18 mai : Biko Club ? Milan, Italie

21 mai : Tempo Club ? Madrid, Espagne

23 mai : Hoxton Bar ? Londres, Royaume-Uni

25 mai : All Points East Festival - Londres, Royaume-Uni

28 mai : Broadcast ? Glasgow, Royaume-Uni

29 mai : Worksman's Club ?Dublin, Irlande

30 mai : Plugd ? Cork, Irlande

À propos de Mild Orange

Le groupe Mild Orange est né à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Autoproduit, son premier album, « Foreplay », est sorti sous un label indépendant en avril 2018. Porté par l'entêtant single « Some Feeling », qui compte aujourd'hui plus de 6 millions de vues sur Youtube, l'album a spontanément recueilli un considérable écho international. Connus pour l'énergie et la puissance que dégagent les sonorités douces dont ils ont le secret, les musiciens du groupe Mild Orange nous invitent tout simplement à « fondre ensemble ».

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 12:09 et diffusé par :