LA PREMIÈRE AGENCE DE NOTATION INTÉGRÉE ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT





Deux ans après avoir annoncé leur rapprochement avec le soutien de neuf investisseurs institutionnels, l'agence issue du rapprochement de Spread Research et EthiFinance franchit une nouvelle étape pour devenir la première agence européenne d'analyse intégrée financière et extra-financière.

En mars 2017, Spread Research, agence française de notation crédit agréée par l'ESMA, et EthiFinance, agence de notation extra-financière à l'origine du Gaïa Rating, se sont rapprochées pour créer la première offre européenne intégrée de notation financière et extra-financière. Ce projet innovant et ambitieux a reçu à l'été 2017 le soutien financier de plusieurs investisseurs institutionnels (AG2R La Mondiale, Apicil, BpiFrance, Eiffel Investment Group, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Klésia, Siparex et SMABTP) qui en sont devenus les actionnaires de référence.

L'agence a enregistré une progression de son chiffre d'affaires 2018 de +25% grâce à la forte croissance des sociétés analysées réparties désormais sur l'Europe du Nord à hauteur de 30%, sur l'Europe du Sud à 30%, et sur la France à hauteur de 40%. Cette dynamique de développement est le fruit de la forte demande de notation des émetteurs et de l'essor de l'offre d'abonnement dédiée aux investisseurs européens.

Le bureau de recherche anticipe de nouveau une forte croissance en 2019 avec une demande accrue pour les analyses combinées commercialisées récemment. Fort de ces bonnes performances, l'agence a décidé d'accélérer son développement en Europe en renforçant ses talents et en investissant dans les technologies. Le groupe a reçu le plein soutien de ses actionnaires de référence, rejoints par Aviva France. Une augmentation de capital d'un montant de 3 M?, qui vient d'être bouclée, sera prochainement complétée par une seconde opération avec de nouveaux actionnaires institutionnels.

Phalla Gervais, Directrice financière et Directrice Générale Déléguée d'Aviva France a déclaré : « L'intégration des enjeux ESG est au coeur de notre stratégie d'investissement. En participant au développement de Spread Research, nous souhaitons contribuer à la promotion des critères ESG dans les outils de financement en faveur des entreprises en Europe. »

Pour accompagner la transformation et le développement à l'international du groupe, ses dirigeants ont décidé de se doter d'un nouveau nom : Qivalio. Cette marque ombrelle coiffera les quatre marques produits d'analyse financière (Spread Research et Spread Ratings) et extra-financière (EthiFinance et Gaïa Ratings) du groupe. Elle reflète la vision, les valeurs et l'expertise du groupe au niveau international.

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 12:00 et diffusé par :