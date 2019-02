Scandinavian Capital Markets va révolutionner l'industrie des négociations de taux de change au détail





STOCKHOLM, 19 février 2019 /CNW/ - Cette semaine, FinanceFeeds, publication de premier plan dans l'industrie du marché des changes, a effectué une recherche détaillée sur Scandinavian Capital Markets à Stockholm en Suède.

L'idéologie de Scandinavian Capital Markets s'étend bien au delà de la compétition avec les sociétés existantes de courtage des opérations de change.

L'organisation fait appel à une nouvelle approche de relations plutôt qu'à la publicité et la participation aux conférences en suivant la gouverne de deux professionnels externes extrêmement dignes de confiance, à savoir Justin Hertzberg, chef de la direction de Forest Park FX, l'un des seuls courtiers introducteurs détenant une affiliation à la National Futures Association (NFA) en Amérique du Nord, et Nathaniel Hansen de chez The Socializers, analyste de premier plan des données sociales.

« Nous invitons les professionnels et les particuliers de Stockholm à faire l'expérience de ce qui se passe en Suède au cours de cette période tumultueuse de l'industrie du marché des changes, » a déclaré Arif Alexander Ahmad, associé directeur général.

« Nos buts sont d'inclure des entreprises de bonne qualité et de premier plan, et cherchant un éloignement délibéré de la controverse associée à des lieux comme Chypre et Malte. Ils font intervenir des gestionnaires financiers privés de leurs droits et des courtiers introducteurs venant de régions où une combinaison de réglementations strictes et de courtiers prédateurs ne respectant pas ces réglementations étouffe leurs entreprises d'opérations de change, et il s'agit de les aider à continuer à grandir dans l'écosystème en Suède, plus amical et exempt de corruption, » a expliqué M. Ahmad.

L'idéologie sur laquelle s'appuie Scandinavian Capital Markets est de combiner un soin d'élite de la clientèle et sa propre plateforme en propriété exclusive pour échanges commerciaux, entièrement édifiée sur une fondation de culture suédoise. Plus que tout, la Société considère également l'importance de rencontrer ses clients et d'avoir une relation humaine, ce qui est une différence de taille par rapport aux modèles typiques de vente dans les affaires d'opérations de change au détail.

La Suède possède l'une des meilleures réputations dans le monde pour ce qui est de la sécurité, de la transparence et de la neutralité. Scandinavian Capital Markets bénéficie de l'approbation de l'Autorité de surveillance financière (FSA) en Suède et travaille avec les banques suédoises. Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement de bout en bout (STP, 'Straight Through Process') pour les courtiers du marché des changes de détail en Suède, et ceci par conséquent constitue une excellente occasion de tirer parti de tout ce que la Suède représente.

« Ce nouveau modèle est bien mieux que le modèle classique des services de change au détail où les intermédiaires et même les courtiers introducteurs se sentent intimidés, échangent de faibles montants d'argent, et ne reviennent plus par la suite. C'est l'impasse actuelle entre les centres d'appel sous de faux noms se dissimulant derrière de multiples écrans d'identité, et le soin apporté à la clientèle et la qualité en toute transparence, » a commenté M. Hansen.

M. Ahmad a ensuite ajouté : « L'ancienne culture suédoise fait preuve d'une éthique spécifique selon laquelle tout le monde est égal, et qu'il ne faut pas essayer de passer pour quelqu'un d'autre.

« C'est une société très égalitaire, et être bien nanti ne pose aucun problème. En revanche, celui qui se pavane se situe à l'opposé de la Jantelagen qui s'attache à l'harmonie, à l'égalité et à la répartition égale de la richesse. Il vous est ainsi impossible d'acheter des politiciens, ou des institutions dans les médias, ou encore des personnalités influentes, et ceci assure que les classes moyennes soient très à l'aise et en sécurité. Les gens en Suède, tout simplement, n'ont peur de rien. On prend soin de tout le monde dans ce pays, et les gens sont calmes. Notre intention est de prendre soin de nos clients de la même façon que la Suède prend soin de ses citoyens : avec attention, avec intégrité et avec une vue sur le long terme. »

