Spektrum : la bouillante firme web qui appuie la relève entrepreneuriale!





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre s'associe avec Spektrum pour la 4e année à titre de partenaire Argent et sera pour l'occasion présentateur de la catégorie « Commerce » du volet Création d'entreprise de la 21e édition du Défi OSEntreprendre.

« C'est pour nous un honneur de nous impliquer année après année auprès du Défi OSEntreprendre. Nous croyons que l'entrepreneuriat a un grand impact sur l'évolution de notre société et c'est pourquoi nous trouvons important d'aider les entrepreneurs de demain. Nous sommes fiers de contribuer au succès d'OSEntreprendre qui, de son côté, contribue à allumer la flamme entrepreneuriale chez les plus jeunes et à propulser nos entrepreneurs vers de nouveaux sommets. » explique Olivier Rousseau, associé chez Spektrum et Vice-Président de l'Écosystème SPK.

« Spektrum est très actif dans l'écosystème entrepreneurial, s'impliquant notamment auprès d'étudiants et de jeunes pousses. C'est un plaisir de travailler avec ce partenaire dynamique qui partage l'audace et la créativité des participants du Défi OSEntreprendre. », ajoute Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 21e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 12 juin 2019 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 12 mars 2019, 16 h.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

À propos de Spektrum

Spektrum voit le jour en 2008, avec le désir de développer des projets web et applicatifs de haut niveau en mode agile à Québec. La clé de notre succès: la force technologique de développeurs de talent, la vision d'affaires innovatrice de stratèges expérimentés et le désir de livrer des projets de qualité, sans mascarade. Au fil des années, les projets s'enchaînent : naissance de Snipcart, création d'un programme de startups Apollo13, développement de nombreuses collaborations et d'événements, contributions aux programmes de formation dans les écoles, achat d'un immeuble au centre-ville de Québec pour ses bureaux, aménagement du BNKR, espace de coworking et récemment l'établissement d'un bureau à Sion en Suisse.

C'est en 2017 que Spektrum cristallise son engagement envers l'entrepreneuriat en lançant l'Écosystème SPK; une communauté bouillonnante d'organisations et d'initiatives qui redéfinissent le concept de profitabilité, de l'entrepreneuriat qui s'impose comme style de vie, des startups prometteuses qui ont un impact sur le monde, de l'innovation qui émerge grâce aux meilleures pratiques du numérique, de l'envie de miser sur la croissance durable et la passion humaine, du changement et de l'adaptabilité comme moteur de créativité et du besoin de se rassembler pour aller plus loin.

