Un nouvel ensemble de logements avec services de soutien à Charlottetown





CHARLOTTETOWN, le 19 févr. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard s'associent pour donner l'accès à des logements stables et abordables aux victimes de violence familiale et aux jeunes adultes vulnérables pendant leur transition vers des modes de vie plus sûrs.

Aujourd'hui, Sean Casey, député fédéral de la circonscription de Charlottetown, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Tina Mundy, ministre des Services à la famille et à la personne de l'Île-du-Prince-Édouard, et l'honorable Heath MacDonald, ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé que les gouvernements provincial et fédéral font conjointement un investissement de plusieurs millions de dollars pour construire de nouveaux logements avec services de soutien à Charlottetown.

La province a récemment lancé un appel d'offres pour la construction d'un immeuble de vingt logements, dont l'ouverture est prévue en 2020, en réponse à un besoin d'hébergement cerné par les partenaires du milieu. Ces nouveaux logements offriront un endroit sûr et lumineux aux gens de l'Île qui se remettent des conséquences de la violence familiale, tout en recevant des services de soutien. Dans le même immeuble, il y aura des logements distincts pour les jeunes qui reçoivent de l'aide des services pour enfants et familles en vue de la transition vers l'âge adulte. Un logement stable combiné à des services de soutien social permet de réaliser une transition plus harmonieuse vers un chez-soi plus sûr et un nouveau départ dans la vie.

Cet immeuble avec services de soutien sera construit sur des terres provinciales existantes aux tranquilles espaces verts et il offrira une efficacité énergétique et un confort maximums. Les futurs résidents disposeront d'un studio, d'une aire commune et d'un accès aux commerces, aux transports et à d'autres commodités à proximité.

Citations :

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Charlottetown, et partout au pays. Ce nouvel ensemble de 20 logements de transition offrira bien plus qu'un chez-soi sûr et abordable pour les populations vulnérables, comme les victimes de violence familiale et les jeunes pris en charge. Ces logements sûrs et sécuritaires représenteront un tremplin pour se bâtir une vie meilleure. » - Sean Casey, député fédéral de la circonscription de Charlottetown

« Situé dans un cadre paisible et naturel, cet ensemble résidentiel procurera un hébergement à court terme stable aux survivants de la violence familiale et aux jeunes qui grandissent et ne sont plus pris en charge par la province alors qu'ils se préparent à passer courageusement à l'étape suivante de leur vie. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral et à nos partenaires de la collectivité pour mieux répondre aux besoins des habitants de l'Île à des moments vulnérables de leur vie. Il est essentiel d'avoir un endroit sûr où vivre, tout en ayant accès aux services de soutien, pour réussir la transition vers une nouvelle vie. » - Tina Mundy, ministre des Services à la famille et à la personne

Faits en bref :

Cet ensemble de logements avec services de soutien, qui compte 20 studios pour des séjours de courte durée, sera accessible par l'entremise d'un service d'aiguillage. L'appel d'offres pour la construction se terminera le 7 mars 2019 et l'ouverture est prévue en 2020.

l'ouverture est prévue en 2020. Au cours des deux prochaines années, 1 200 nouveaux logements abordables seront créés à l'Île-du-Prince-Édouard, ce qui permettra d'accroître le parc actuel de 1 600 logements abordables appartenant au gouvernement provincial afin de répondre à la demande croissante de logements abordables pour les aînés et les familles de l'Île. Cela s'ajoute aux quelque 650 accords de supplément au loyer que la province a conclus avec des propriétaires privés de toute la province.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram , YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

La province de l'Île-du-Prince-Édouard jette les bases qui favoriseront la sécurité du logement grâce à son plan d'action quinquennal sur le logement et collabore avec les divers ordres de gouvernement et la collectivité pour créer des solutions appropriées et abordables. Pour en savoir davantage, veuillez consulter : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/services-a-famille-et-a-personne/plan-daction-logement-provincial.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 10:23 et diffusé par :