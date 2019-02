Croix Bleue Medavie reconnue comme un leader national en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale





MONCTON, le 19 févr. 2019 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est fière d'avoir été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada, une distinction qui place l'organisation sans but lucratif parmi les leaders au pays en matière de philanthropie d'entreprise.

Le Programme des entreprises généreuses reconnaît les efforts des organisations qui se démarquent à l'échelle nationale par leur excellence et leur leadership en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale.

« Je suis très heureux d'accueillir Croix Bleue Medavie parmi les Entreprises généreuses. Par le truchement de notre Programme des entreprises généreuses, nous cherchons à faire connaître les organisations qui, en plus d'avoir pris l'engagement d'apporter une contribution importante à leur collectivité, assurent l'avenir du mécénat social au Canada en jouant un rôle de leader en matière d'investissement communautaire, affirme Bruce MacDonald, président-directeur général, Imagine Canada. Aujourd'hui, nous soulignons la générosité de Croix Bleue Medavie, convaincus que cette entreprise continuera de montrer la voie à suivre dans le domaine de l'investissement communautaire. »

En tant qu'entreprise sans but lucratif, Croix Bleue Medavie a une vision à long terme de la contribution qu'elle peut apporter aux collectivités où elle exerce ses activités. Depuis plus de 75 ans, l'entreprise axe ses investissements et ses programmes de bénévolat communautaire sur des projets qui améliorent la santé des populations locales.

Conjointement avec Services de santé Medavie, son entreprise soeur au sein de Medavie, Croix Bleue Medavie verse une partie de son bénéfice net à la Fondation Medavie pour la santé. Depuis 2011, la Fondation crée des partenariats et subventionne des programmes qui améliorent la vie des gens touchés par les problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents, l'état de stress post-traumatique et le diabète de type 2.

« La compassion est l'une de nos valeurs fondamentales, car elle fait partie intégrante de notre travail quotidien; la générosité s'inscrit naturellement dans cette valeur, déclare Bernard Lord, chef de la direction de Medavie. C'est un honneur de recevoir ce titre en reconnaissance de notre engagement passé, présent et futur à l'égard du bien-être des Canadiens. Nous le partageons avec nos quelque 2 100 employés, qui sont nombreux à poser des gestes pour le bien-être des collectivités où ils vivent et travaillent, concrétisant ainsi notre engagement. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé parrainés par les gouvernements. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de soins de santé résolue à offrir des solutions novatrices qui amélioreront le bien-être de tous les Canadiens.

En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de résoudre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

À propos du Programme des entreprises généreuses

Créé en 1988, le Programme des entreprises généreuses est la première initiative publique au Canada qui vise à reconnaître l'excellence et le leadership en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale des entreprises. Les Entreprises généreuses s'engagent à utiliser au moins 1 % de leur bénéfice avant impôt pour soutenir les collectivités dans lesquelles elles mènent leurs activités et, ce faisant, à définir la norme de la philanthropie des entreprises au Canada.

