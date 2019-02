Le plein champ d'exercice - Indispensable pour l'ensemble de l'équipe de soins





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Par sa mission de protection du public, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) est d'avis que les infirmières auxiliaires doivent faire partie intégrante de toute solution visant à élargir le plein champ d'exercice de chacun des membres de l'équipe de soins. L'Ordre appuie le gouvernement à faire de ce dossier une priorité.

L'Ordre estime que cette réforme de l'accès doit s'appliquer à l'ensemble de l'équipe de soins, afin de permettre à tous ses membres d'exercer avec autonomie leur plein champ d'exercice.

En favorisant le plein champ d'exercice avec autonomie des infirmières auxiliaires et de l'ensemble de l'équipe de soins, ces dernières peuvent prodiguer des soins sécuritaires et de qualité à la population, pour lesquels elles sont compétentes et formées.

À la suite de la tournée Enjeux et défis de la profession de l'Ordre, la présidente, Carole Grant, et la ministre ont échangé sur plusieurs avenues dans une approche de solution pour uniformiser et harmoniser le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire.

« L'annonce de la ministre concernant une réforme de l'accès aux soins est en lien avec les discussions que nous avons eues avec elle, au cours desquelles nous lui avons proposé notre pleine collaboration pour implanter des mesures permettant à la population de profiter de soins sécuritaires et de qualité », confirme la présidente.

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec compte 28 000 membres, ce qui en fait le deuxième ordre professionnel en importance en santé. Il a pour mandat d'assurer la protection du public en exerçant une surveillance de l'exercice de la profession par le biais des divers mécanismes prévus par le Code des professions et ses règlements. L'Ordre a aussi pour mission de favoriser le développement professionnel de ses membres tout en visant l'excellence, et ce, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 09:20 et diffusé par :