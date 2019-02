Songtradr acquiert Big Sync Music, la principale agence mondiale de licences musicales





Songtradr, la plus grande plateforme de licences musicales au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Big Sync Music Ltd, le numéro un mondial des agences créatives de licences musicales, à services complets.

Basée à Londres, avec, à Singapour, une équipe centrée sur la région APAC ; et, à New York, une équipe centrée sur l'Amérique du Nord et du Sud ; Big Sync est le plus grand acheteur mondial de musique, de ce type. La musique est destinée à des campagnes publicitaires locales, régionales et mondiales pour le compte de marques aussi connues que Dove, Knorr, Magnum et AXE, en passant par Johnnie Walker, Samsung, Amazon et Lipton. Songtradr est la seule place de marché ouverte pour licences musicales, entièrement automatisée, au monde. Gérant plus de 400 000 artistes et catalogues de plus de 190 pays, Songtradr développe des analyses de données en temps réel, notamment en utilisant la diffusion en continu et les métadonnées sociales pour optimiser l'expérience de licence.

« L'empreinte mondiale de Big Sync, associée aux grandes marques internationales, à la technologie Songtradr et à notre communauté d'artistes grandissante, crée une solution de licence musicale sans précédent pour toutes les parties », s'est réjoui Paul Wiltshire, fondateur et PDG de Songtradr.

Dominic Caisley, PDG et cofondateur de Big Sync, a ajouté : « En tirant parti de la technologie de Songtradr, nous sommes désormais en mesure d'améliorer nos services en offrant un accès simplifié à une plus grande communauté de talents musicaux de grande qualité. L'infrastructure technologique et les données de Songtradr permettent également à Big Sync d'apparier les sélections musicales avec les publics que ciblent les produits de la marque. Combiner cette intelligence de données avec l'expérience de supervision musicale de nos équipes va changer la donne, et offrira à nos clients un service plus efficace et transparent ».

Comprenant une transaction en numéraire et en actions de plusieurs millions USD, l'acquisition occasionne le départ du cofondateur de Big Sync, Unilever Ventures, la branche de capital-risque d'Unilever, qui devient un actionnaire minoritaire de Songtradr.

Big Sync continuera de fournir, à ses prestigieux clients, des services indépendants de supervision musicale, de composition, de licence et de gestion des droits. L'acquisition représente un changement de paradigme pour les licences musicales dans le monde entier, offrant aux marques, aux détenteurs de droits, aux agences de création et aux artistes, des services inégalés et une transparence accrue.

À propos de Big Sync Music

Big Sync Music est le leader mondial des agences de supervision musicale créative à service complet, travaillant directement pour les marques et leurs agences partenaires. Implantée à Londres, New York, Stockholm et Singapour, la société collabore chaque mois à des centaines de projets pour des clients tels que les campagnes mondiales primées et réputées de Magnum, Samsung, AXE, Dove, Ponds, Lipton, Marmite et Knorr.

À propos de Songtradr

Songtradr connecte les artistes au cinéma, à la télévision, aux marques et à d'autres médias dans un marché mondial entièrement automatisé pour licences musicales. Les créateurs de musique contrôlent leur contenu et leurs droits et peuvent monétiser leur musique en octroyant des licences à toutes les formes de contenu multimédia, notamment en les distribuant sur toutes les principales plateformes de diffusion en continu. En utilisant les technologies exclusives de Songtradr, les superviseurs musicaux, les marques, les cinéastes et autres créatifs peuvent facilement obtenir des licences musicales provenant d'une vaste communauté d'artistes, de groupes, de labels et d'éditeurs.

