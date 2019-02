Flowmon lance l'analyse du trafic chiffré





BRNO, République tchèque, Feb. 19, 2018 /PRNewswire/ --Flowmon Networks, un prestataire de solutions de pointe pour la surveillance et la sécurité des réseaux, a annoncé aujourd'hui que Flowmon Encrypted Traffic Analysis est désormais disponible. Dans le cadre de la dernière version de Flowmon 10, il fournit aux entreprises une évaluation en temps réel du trafic chiffré, pour simplifier l'application des politiques de sécurité et maintenir ainsi le niveau de protection souhaité.

Selon NSS Labs, 75 % du trafic Web sera chiffré à partir de 2019. D'une part, le chiffrement est ce qu'une entreprise raisonnable doit faire pour protéger ses communications et éviter ainsi qu'elles soient interceptées et compromises, mais aussi pour maintenir leur intégrité et leur confidentialité. D'autre part, la complexité de la gestion du chiffrement met les entreprises au défi de garantir la conformité du chiffrement, créant des doutes sur le fait que le niveau de niveau de protection est atteint.

Pavel Minarik, le directeur de la technologie de Flowmon Networks, a déclaré : « Le nombre de cyber-attaques utilisant le chiffrage à mauvais escient augmentant, les normes de conformité de chiffrement se font chaque jour plus strictes et difficiles à respecter. À l'ère du trafic chiffré, la capacité d'analyser ces communications devient essentielle pour l'application efficace des politiques de sécurité. »

« Flowmon

donne aux équipes d'exploitation du réseau le contrôle du trafic chiffré. Il surveille et analyse les métadonnées de trafic réseau, signale les incohérences en matière de conformité de chiffrement et contribue ainsi à maintenir le niveau de protection souhaité et à éviter les communications non voulues. Grâce à cet outils, les équipes de NetOps surveillent les besoins de sécurité de l'entreprise, tout en veillant à ce que les communications restent privées. »

La solution Flowmon surveille les métadonnées de trafic réseau et les regroupe dans ce que l'on appelle des flux ( normes NetFlow/IPFIX ), avec une extension spécifique extraite du protocole TLS (établissement de communication chiffrée). Cette approche, qui ne nécessite aucun déchiffrage, est le seul moyen de préserver le caractère privé et, en définitive, de comprendre les communications chiffrées modernes.

Grâce à Flowmon Encrypted Traffic Analysis, les équipes de NetOps peuvent par exemple, surveiller les certificats SSL expirés ou non conformes, inspecter la puissance de chiffrement et bloquer les versions TLS indésirables et vulnérables ou des clients non conformes. En outre, cette visibilité permet aux entreprises de lutter contre les cybermenaces et les logiciels malveillants utilisant le chiffrement pour ne pas être détectés, à l'instar des communications C&C, des attaques de l'homme du milieu et l'exfiltration de données.

À propos de Flowmon Networks

Flowmon Networks développe des produits pour la surveillance du comportement des réseaux et leur sécurité à l'aide de données provenant du flux de trafic .

