Showpad nomme Dave Goossens, vétéran de HP, IBM et Unit4 directeur général adjoint des services et de l'assistance

Un cadre de direction expérimenté va étendre le portefeuille de services de Showpad et constituer le fer de lance d'initiatives destiner à fidéliser les clients et améliorer encore la satisfaction de la clientèle

CHICAGO, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Showpad , plateforme de premier plan d'aide à la vente pour les vendeurs modernes, a nommé Dave Goossens premier directeur général adjoint des services et de l'assistance. À ce poste, il aura pour responsabilité de diriger une expérience de classe mondiale pour les clients de Showpad afin d'assurer que les usagers aient les moyens de tirer entièrement parti des avantages de la plateforme, tout en élargissant par ailleurs les services actuels de la Société. Goossens sera en poste au siège de Showpad en Belgique à Gand.

« Nous sommes très enthousiastes à la perspective d'ajouter à la croissance de notre équipe le leadership de Dave et son expertise en augmentation de sa production, » a déclaré Jason Holmes, directeur de l'exploitation et président de Showpad. « Nous avons fortement investi dans l'expansion de nos services professionnels et dans nos capacités d'assistance au cours de l'an passé, et Dave va poursuivre notre mission afin de livrer avec constance la meilleure expérience pour les acheteurs. Son parcours impressionnant sera un déterminant essentiel dans notre croissance continue au cours des prochaines années.

Avant de rejoindre Showpad, Goossens était chef de la direction de la clientèle chez Unit4. Avant Unit4, il a occupé plusieurs postes de direction axés sur la technologie et les ventes, en particulier directeur général adjoint des services logiciels pour les marchés de Hewlett Packard en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que directeur des ventes de systèmes de transport intelligents (STI) chez IBM Europe. La satisfaction de la clientèle et le palmarès de Goossens dans la mise en place d'équipes de services aux hautes performances représenteront un atout inestimable pour la culture de société chez Showpad et son équipe dirigeante.

« Pour avoir passé ma carrière dans des rôles de direction chez des entreprises mondiales bien établies, je suis enchanté de rejoindre Showpad pour participer à son extraordinaire trajectoire de croissance. Pour avoir travaillé dans de grandes équipes de vente, je comprends de première main le besoin d'une plateforme solide d'aide à la vente, » a ajouté Goossens. « Showpad a fait preuve de résultats incroyables dans l'assistance à la clientèle avec la technologie la plus novatrice dans l'espace de l'aide à la vente parallèlement à des pratiques d'excellence provenant d'années d'aide apportée aux clients autour du globe. En bref, Showpad possède la bonne stratégie, les bons produits et la bonne culture pour saisir cette énorme occasion de marché. »

