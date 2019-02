Création d'un fonds de croissance mondial basé à Montréal : le Fonds de solidarité FTQ investit 40 M$ US dans le Fonds de Croissance Inovia





Inovia Capital gère plus de 1 G$ US et a des bureaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni

MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser le développement d'entreprises québécoises de classe mondiale et soutenir leur compétitivité sur la scène internationale, le Fonds de solidarité FTQ investit 40 M$ US (52,4 M$ C) dans le Fonds de croissance Inovia. Ce nouveau fonds de 400 M$ US sera géré par Inovia Capital dont le siège social est à Montréal. La Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec comptent aussi parmi les investisseurs.

Le Fonds de solidarité FTQ est un partenaire de la première heure d'Inovia Capital. La société gère aujourd'hui plus de 1 G$ US répartis dans des fonds de démarrage et de croissance, et a des bureaux à Toronto, Calgary, et San Francisco. De plus, l'entreprise a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Londres au Royaume-Uni, de même qu'un autre nouveau fonds de 200 M$ US, celui-ci pour investir dans des entreprises en démarrage.

« Pour assurer la création et le développement d'entreprises québécoises de classe mondiale, il est essentiel que nos entrepreneurs aient accès au capital en quantité et en qualité. C'est ainsi que nous leur permettrons de développer le savoir-faire et l'expertise nécessaires pour réussir. La feuille de route d'Inovia Capital, combinée à son équipe de direction expérimentée, en font pour nous le partenaire idéal pour atteindre nos objectifs », a commenté Alain Denis, vice-président principal aux Investissements, Capital de risque, du Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes ravis de voir que nos entrepreneurs québécois ont plus que jamais des aspirations mondiales. Inovia non seulement célèbre cette ambition, mais est aussi prêt à supporter ces bâtisseurs non seulement en capital, mais aussi avec son savoir-faire opérationnel de calibre mondial », a pour sa part commenté Patrick Pichette, associé directeur d'Inovia Capital.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

