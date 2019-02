StorageMart est la première société de l'industrie à offrir un service à la clientèle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7





StorageMart, la plus vaste entreprise privée et familiale au monde du secteur de l'entreposage libre-service, prolonge à compter de février 2019 les heures d'ouverture de son centre d'assistance à la clientèle, qui sera désormais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

COLUMBIA, Missouri, 19 février 2019 /CNW/ - StorageMart, qui est établie à Columbia, au Missouri, annonce aujourd'hui le prolongement des heures d'ouverture de son centre d'assistance à la clientèle afin de mieux servir les clients de partout sur la planète.

Depuis 2001, le centre d'assistance à la clientèle dédié de StorageMart a facilité l'atteinte de l'objectif de la société consistant à offrir un service simple, épuré et convivial. En 2019, le centre d'assistance à la clientèle prévoit de bonifier ses services pour inclure le clavardage et la messagerie texte bidirectionnelle, offrant aux clients la liberté de choisir le mode de communication qu'ils préfèrent.

La philosophie du service à la clientèle de l'entreprise cible la simplification du processus de location. Pour y parvenir, les spécialistes de l'entreposage sont invités à interagir de manière improvisée avec les personnes qui téléphonent au centre, et la société offre aux représentants une formation approfondie pour les préparer à cela.

« Nos clients affirment encore et encore que les interactions qu'ils ont avec le personnel de StorageMart nous démarquent de la concurrence », soutient Lucia Darnell, directrice des ressources de vente à StorageMart. « À mesure que la société continue d'accroître sa présence mondiale, il importe que chacun de nos clients reçoive le même degré élevé de service. Où qu'ils se trouvent sur la planète, nous devons être là pour eux. »

L'équipe de 40 personnes répond maintenant à 30?000 appels par mois en moyenne lors des périodes de pointe, elle qui se donne l'objectif de résoudre les problèmes ou de répondre aux questions de chaque client dès le premier appel.

Étant à l'origine un simple magasin de Columbia, au Missouri, StorageMart est devenue la plus importante entreprise privée et familiale du secteur de l'entreposage au monde. StorageMart est dirigée par la famille Burnam, qui exerce ses activités dans l'industrie de l'entreposage depuis trois générations. Les valeurs fondamentales de la société visant à fournir un service facile, épuré et convivial à tous les clients, StorageMart se consacre aussi à s'engager socialement au sein des collectivités qui l'accueillent par l'entremise de son programme Store It Forward. En 2018, la société a versé en dons plus de 281?000 $ à des oeuvres de bienfaisance et a offert des services de location gratuits d'une valeur de 520?000 $ à des oeuvres de bienfaisance à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Apprenez-en plus à l'adresse http://www.storage-mart.com.

