/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le CRTC tiendra une audience à Québec (Québec)/





DATE : mercredi, 20 février 2019



LIEU : Hôtel PUR - 395 rue de la Couronne

Québec, Québec

Salle d'audience: BC



HEURE : 9 h

OTTAWA et GATINEAU, QC, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une audience publique à Québec (Québec) le mercredi 20 février 2019.

Au cours de cette audience, le CRTC examinera les demandes présentées par Leclerc Communication inc. (Leclerc) afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir de RNC Média inc. (RNC) les stations de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal.

Si vous prévoyez assister à l'audience ou si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias du CRTC au 819-997-9403 ou par courriel.

Un fil audio en direct de l'audience sera disponible sur le site Web du CRTC.

Vous désirez suivre l'audience et obtenir les documents déposés au cours de l'instance? Suivez-nous sur Twitter : @CRTCAudiences

Documents de référence et liens :

Ordre du jour de l'audience

Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2018-424

Déposer une plainte ou poser une question

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 08:30 et diffusé par :