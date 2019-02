La ministre Sonia LeBel annonce une aide financière de 569 000 $ pour 20 projets de lutte contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie, le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 569 000 $ destinée à la réalisation de 20 projets proposés par des organismes communautaires. À titre de ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui les résultats de ce septième appel de projets.

Le programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie appuie des initiatives d'organismes faisant la promotion des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ). Il contribue à la réalisation de projets de prévention et de sensibilisation à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre. Depuis sa création en 2011, 3,2 millions de dollars ont été octroyés à 137 initiatives d'organismes du milieu.

Cette année, une attention particulière a été accordée aux activités de sensibilisation en lien avec la violence conjugale ainsi qu'aux projets destinés à répondre aux réalités particulières des personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles. De plus, une priorité d'attribution a été accordée aux initiatives visant à lutter contre les violences sexuelles par la prévention et la formation des intervenants et intervenantes auprès des victimes.

Citation :

« Je tiens à remercier tous les organismes qui ont soumis des projets. Ces initiatives contribueront à franchir un pas de plus vers une société exempte d'homophobie et de transphobie. Leur engagement est essentiel, non seulement pour renforcer les actions déployées par le gouvernement du Québec, mais également pour mobiliser l'ensemble des Québécoises et des Québécois autour d'un désir commun d'égalité et de respect des droits des personnes de minorités sexuelles et de genre. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons favoriser la pleine reconnaissance juridique et sociale des personnes LGBTQ. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Lien connexe :

Pour consulter la liste des projets retenus et pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

