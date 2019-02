650 000 $ pour soutenir 20 projets favorisant l'accès à la justice





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer l'octroi d'une subvention de 650 000 $, dans le cadre de l'édition 2018-2019 du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Cette somme soutiendra la réalisation de 20 projets qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice québécois ainsi que son utilisation dans la population québécoise.

Plus particulièrement, les projets financés s'adressent à des clientèles variées vivant des enjeux particuliers en matière d'accès à la justice. Ils portent également sur la prévention et le règlement des différends ou offrent aux citoyens des services innovants favorisant l'accessibilité à la justice, notamment grâce aux nouvelles technologies.

Citation :

« Le financement de projets favorisant l'accès à la justice est indispensable pour rapprocher la justice du quotidien des citoyens. Je tiens à souligner la détermination des organismes qui conçoivent et mettent en oeuvre ces projets au plus grand bénéfice de la population. Je les remercie pour leur implication dans l'amélioration de l'accès à la justice pour les Québécoises et les Québécois. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

Complément d'information :

Les sommes octroyées dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice proviennent du Fonds Accès Justice. Ce fonds a été institué au ministère de la Justice du Québec le 5 avril 2012. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et de l'entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les projets retenus, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

