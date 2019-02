Décors Véronneau se mobilise pour l'environnement





LAVAL, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Décors Véronneau est fière d'annoncer qu'elle a pris l'initiative de réduire son empreinte écologique en plantant un arbre pour chaque plante artificielle vendue!

Lors de chaque transaction, 1,40$ est donc remis à One Tree Planted, un organisme à but non lucratif qui veille au reboisement à travers le monde en collaboration avec diverses organisations de reforestation.

Jusqu'à présent, 500 arbres ont été plantés grâce à l'engagement de Décors Véronneau. L'entreprise espère d'ailleurs contribuer à la hauteur de 10 000 arbres pour la première année, cela sans compter les arbres supplémentaires pour lesquels sa clientèle aura contribué!

Les gens qui désirent participer au projet de reboisement peuvent le faire facilement en achetant un ou plusieurs arbres en ligne ou dans l'une des deux succursales de Décors Véronneau. Le président de l'entreprise, Guy Véronneau, invite d'ailleurs tous et chacun à se mobiliser. « Quand il est question d'environnement, chaque petit geste compte. Chaque arbre planté donnera un nouveau souffle à la planète », a-t-il mentionné.

Les arbres pour lesquels Décors Véronneau aura contribué seront plantés principalement au Québec. Une journée de plantation au Mont Saint-Hilaire est notamment prévue pour le printemps prochain. Les propriétaires de Décors Véronneau souhaitent en faire un rassemblement et inviteront leur clientèle à se joindre à leur équipe! Plusieurs autres campagnes de mobilisation sont aussi prévues tout au long de l'année.

Décors Véronneau en bref

Décors Véronneau est une entreprise québécoise qui se spécialise, depuis plus de 30 ans, dans la vente de fleurs, de plantes et de murs végétaux artificiels ainsi que de pots et de vases à travers le Canada et les États-Unis.

L'entreprise compte également sur une équipe de design commercial qui offre un service complet d'aménagement intérieur et extérieur comprenant un volet entièrement dédié au mobilier urbain.

Lien: veronneau.com

SOURCE Décors Véronneau

