BOC Group annonce la sortie de sa dernière suite BPM: ADONIS NP 6.0 disponible maintenant et mieux que jamais!





BOC Group vient de sortir la nouvelle version de sa suite BPM ADONIS NP et présente de toutes nouvelles propriétés, des améliorations majeures ainsi que diverses mises à jour technologiques. ADONIS NP 6.0 propose des fonctionnalités innovantes aux utilisateurs, en mettant l'accent sur la prise de décisions accélérée grâce au module de simulation & d'optimisation.

Avec son module dédié à la simulation et à l'optimisation, la dernière version de la suite logicielle ADONIS NP propose de nouvelles fonctionnalités majeures pour faciliter, optimiser et accélérer la transformation numérique ! C'est un pas en avant vers une nouvelle ère marquée par l'innovation et la simplicité.

Tobias Rausch, chef de produit ADONIS NP, déclare : « La simulation et l'optimisation des processus métier est sans aucun doute la fonctionnalité phare de la nouvelle version 6.0 de ADONIS NP. Ce module vous permet de visualiser, de modifier, de découper vos processus et de tester des alternatives dans un environnement sans risque, avant de procéder à un changement réel et d'engager des capitaux et des ressources. La simulation vous fournit les outils nécessaires pour augmenter la productivité, réduire les coûts et la durée de cycle. »

« Il complète de manière puissante la gamme étendue de fonctionnalités et de capacités d'ADONIS NP et contribue à ce qui en fait vraiment une suite BPM de nouvelle génération. »

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ADONIS NP 6.0 introduit également une multitude d'autres propriétés innovantes et utiles, telles que le nouveau tableau de bord sur les documents, offrant une plus grande transparence et une meilleure vue d'ensemble des informations importantes en un coup d'oeil. Et bien plus encore !

Un aperçu plus détaillé de toutes les innovations de pointe de ADONIS NP est disponible sur le site web de BOC Group.

Nous recommandons à toutes les parties intéressées de contacter un de nos consultants pour une démonstration gratuite de l'outil.

A propos de BOC Group

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADONIS compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

