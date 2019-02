Liz Palmer, basée à Toronto, figure sur la liste des "Meilleurs Influenceurs du Vin en 2019 auxquels vous devez prêter attention"





TORONTO, le 19 févr. 2019 /CNW/ - Sommeliers Choice Awards et Beverage Trade Network ont récemment annoncé leur liste des meilleurs influenceurs du vin pour 2019. Le jury de prestige comprend 45 sommeliers, acheteurs de vin et directeurs de vin américains de premier plan.

"Voici le top 20 des influenceurs du vin que vous devez consulter en 2019 -- Voici les nouvelles détracteurs. Trouvez l'influenceur qui a attiré l'attention de votre clientèle démographique et vous avez une chance. C'est notre conseil marketing n°1 pour doubler la mise sur le marché de nos vignobles. Voici une liste des meilleurs influenceurs du vin ayant une bonne audience sur Instagram & Twitter." - Sommeliers Choice Awards et Beverage Trade Network

"Je suis très honoré et reconnaissant de faire partie de cette communauté et d'être inclus sur cette liste avec d'autres personnalités du vin !" - Liz Palmer

"Cette distinction me pousse à travailler plus dur afin d'aider mes clients et de leur apporter une reconnaissance mondiale... Je suis également ravie et satisfaite du travail accompli par UPSocial Wine and Spirits Agency, qui soutient les marques internationales de vins et spiritueux en matière de communication, de marketing numérique et de stratégie marketing, et qui contribue à l'impact de leurs efforts de promotion et à leur notoriété" Liz Palmer, Fondateur de la UPSocial Wine and Spirits Agency.

D'autres influenceurs mondiaux du vin figurent sur la liste : The Wine Wankers, Jancis Robinson, Julien Miquel, Jon Thorsen, Jessica Altieri, Kelly Mitchell, Jeff Kralik, Tim Atkin, Julie Brosterman, Jamie Goode, Luiz Alberto, Joey Casco, Alder Yarrow, Cathrine Todd, Michelle Williams, Marilena Barbera, Meg Maker, Dusan Jelic et Katherine Cole.

À propos de Liz Palmer

Liz Palmer est une rédactrice primée, journaliste spécialisée dans le vin, juge du vin, influenceuse et fondatrice d'Upsocial Wine & Spirits Agency (une agence de marketing numérique et influenceuse), basée à Toronto et à Londres au Royaume-Uni.

Elle a récemment été désignée parmi le "Top 20" des influenceurs de pouvoir des médias sociaux sur les vins et spiritueux en 2019. Liz est également classée dans le Top 1% de l'ISS de l'industrie - LinkedIn et a récemment fait partie d'un panel du George Brown College Wine Symposium qui portait sur les communications et tendances mondiales du vin. En 2018 et 2019, elle s'est associée au Consul de France à Toronto pour des événements de vins et spiritueux et du marketing. Depuis 2017, elle travaille en partenariat avec le groupe Cision/CNW.

Liz Palmer est également la présidente fondatrice de la section ontarienne de Les Dames Escoffier et a également été nommée Dame Chevalier de l'Ordre des Coteaux de Champagne lors d'une cérémonie officielle à Paris en 2017.

A propos d'UPSocial Wine & Spirits Agency

C'est une agence de marketing numérique basée à Toronto, au Canada, l'un des principaux centres d'innovation technologique au monde. UPSocial Wine & Spirits Agency est spécialisée dans le marketing digital et influenceur pour les marques mondiales de vins et spiritueux. Ils se concentrent sur la création de stratégies de marque de médias sociaux, le marketing de contenu numérique et les relations avec les influenceurs, en s'appuyant sur des mesures et des analyses dans le but de générer des résultats commerciaux. Ils sont totalement dédiés à suivre les changements innovants dans le monde du marketing numérique et adoptent une approche proactive pour faire progresser les campagnes de nos clients. Liz Palmer est la fondatrice et membre de l'équipe de stratégie.

À propos des Sommeliers Choice Awards

Le Sommeliers Choice Awards a été officiellement lancé en 2018 par Beverage Trade Network. Le jury des Sommeliers Choice Awards comprend les meilleurs sommeliers américains, des acheteurs de vin sur place et des directeurs de vin. www.sommelierschoiceawards.com

À propos de Beverage Trade Network

Beverage Trade Network accueille et organise des concours, des événements, des foires commerciales, des expositions et des dégustations pour le commerce des boissons alcoolisées dans le monde entier. Parmi les concours les plus populaires, citons le London Wine Competition, le USA Trade Tasting à New York et l'International Bulk Wine & Spirits Show à San Francisco. www.BeverageTradeNetwork.com

Pour en savoir plus sur UPSocial Wine and Spirits Agency, rendez-vous sur www.liz-palmer.com et LinkedIn UPSocial Wine and Spirits Agency, et suivez sur Instagram @upsocialwineandspirits

