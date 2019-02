RevitaLash® Cosmetics nomme Lori Jacobus à titre de présidente de la société





Cette vétérante de l'industrie dirigera la prochaine phase de croissance de la marque

VENTURA, Californie, 19 février 2019 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, la première marque en importance de produits pour les sourcils et les cils dirigée par des médecins, annonce la nomination de Lori Jacobus à titre de présidente. Madame Jacobus, qui accède à ce rôle avec plus de 30 ans d'expérience, occupe la fonction de chef du marketing au sein de RevitaLash Cosmetics depuis 2017, chapeautant la mise en oeuvre de la refonte de la marque en s'intéressant de près à la catégorie émergente de l'amélioration des sourcils et des cils, en stimulant la croissance des gammes inférieures et supérieures et en positionnant RevitaLash Cosmetics comme la plus grande marque de luxe du marché en matière d'embellissement des sourcils et des cils dirigée par des médecins.

« Notre équipe est ravie d'annoncer la nomination de Lori au poste de présidente », soutient Michael Brinkenhoff, M. D., fondateur et chef de la direction de RevitaLash Cosmetics. « Son sens des affaires, sa vaste expérience et ses compétences éprouvées dans l'industrie font d'elle un atout indispensable. Ses connaissances en matière de vente et de marketing jumelées à une expérience stratégique propre à la catégorie font de Lori la candidate idéale pour façonner et concrétiser la vision moderne de notre marque. »

« Je suis reconnaissante et touchée par cette occasion, et je suis très heureuse de continuer à travailler aux côtés de l'équipe de RevitaLash Cosmetics », déclare Madame Jacobus. « La marque est l'une des favorites dans la catégorie sourcils et cils, affichant une série impressionnante de réalisations par l'entremise de produits innovants et de relations de longue date avec des organismes de bienfaisance. J'ai bien hâte de continuer à modeler l'expérience omnicanal internationale pour notre clientèle, et pour l'avenir de la marque. »

Avant son arrivée à RevitaLash, Jacobus, qui avait fait une solide entrée en publicité, a fondé IceBox, une agence de publicité et de marketing offrant un service complet. Elle a mené son équipe de manière à préparer avec succès la marque de soins de la peau StriVectin en vue d'une acquisition, lançant simultanément les marques de beauté Yes To Carrots et InCoco. Jacobus a focalisé son expérience en matière de constitution de marque du côté client lorsqu'elle a intégré l'équipe de Murad Skincare à titre de chef du marketing. Elle a également aidé cette entreprise à se préparer à une acquisition; cette fois, celle-ci a été réalisée par la division prestige d'Unilever.

À propos de RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file international dans les produits sophistiqués d'embellissement pour les cils, les sourcils et les cheveux. Établie en 2006, la collection comprend les produits primés suivants : le conditionneur avancé pour cils RevitaLash® (Advanced Eyelash Conditioner) et le conditionneur avancé pour sourcils RevitaBrow® (Advanced Eyebrow Conditioner). Ces produits sont offerts par plus de 10?000 cabinets de médecin, spas, salons de beauté et détaillants spécialisés dans plus de 50 pays. Appuyant les initiatives à but non lucratif pour la lutte contre le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics remet une portion de ses recettes à des projets de recherche et d'éducation, redonnant ainsi à cette collectivité tout au long de l'année et non seulement en octobre. Pour obtenir des renseignements, visitez le www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas offert en Californie.]

