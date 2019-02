Merck reçoit un premier brevet américain pour une méthode améliorée de réécriture génomique pour CRISPR





- La technologie proxy-CRISPR fournit une solution permettant d'améliorer la réécriture génomique et de faire progresser de nouvelles possibilités pour la recherche

- Elle aide à modifier des zones difficiles d'accès du génome en augmentant la couverture du génome

DARMSTADT, Allemagne, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Merck, société de premier plan dans les sciences et la technologie, et en tête de la réécriture génomique, a annoncé aujourd'hui que le Bureau américain des brevets a émis un avis officiel autorisant la demande de brevet par Merck concernant sa technologie proxy-CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées).

« C'est notre premier brevet américain pour CRISPR, et en tant qu'innovateur leader de la technologie des CRISPR, nous allons continuer à collaborer avec des scientifiques autour du globe afin de veiller à ce que cet outil puissant réalise tout son potentiel de façon responsable et selon des valeurs éthiques, » a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Life Science. « Cela représente d'excellentes nouvelles pour les chercheurs aux États-Unis, car ils disposent à présent de plus d'options pour la réécriture génomique permettant d'accélérer la mise au point de médicaments. »

La technique proxy-CRISPR de Merck est nouvelle dans la réécriture de génome et elle rend l'application des CRISPR plus efficace, plus flexible et plus spécifique en ouvrant le génome pour une modification de l'ADN.

Cette technologie peut aider les scientifiques à modifier des régions du génome difficiles à accéder.

Cette attribution du brevet américain représente le 13e brevet CRISPR de Merck dans le monde entier. Le portefeuille de CRISPR de la Société comporte des brevets attribués en Australie, au Canada, en Europe, à Singapour, en Chine, en Israël et en Corée du Sud. Ces brevets s'appliquent à des technologies en rapport avec les CRISPR couvrant des méthodes fondamentales et alternatives dans la réécriture de séquences génomiques.

Pour déployer la méthode proxy-CRISPR, deux systèmes de CRISPR sont conçus afin de cibler le génome à proximité de chacun et de les faire fonctionner ensemble. Un système de CRISPR ouvre une « porte » régionale et repousse les protéines bloquant la chromatine, tandis que l'autre pénètre pour trouver le lieu exact devant être modifié. Dans la mesure où la modification résultante nécessite deux événements de liaison de CRISPR, la méthode proxy-CRISPR peut permettre une spécificité qui est le double de celle des systèmes individuels de CRISPR.

Merck a reçu des brevets pour sa technologie de technologie d'enzyme 'nickase' appariée (clivage de brins opposés d'une séquence chromosomique afin de créer une rupture du double-brin) en Australie, au Canada et en Europe. Merck a obtenu des brevets en Australie, au Canada, en Europe, à Singapour, en Chine, en Israël et en Corée du Sud pour sa technologie d'intégration de CRISPR (coupure chromosomique de la séquence de cellules eucaryotiques puis insertion d'une séquence d'ADN). Merck attribue des licences pour la totalité de son portefeuille de brevets dans tous les domaines d'utilisation.

La technologie CRISPR est une compétence de base pour Merck qui possède 15 années d'expérience dans la réécriture génomique, allant de la découverte à la fabrication. Merck reconnaît que la réécriture génomique a eu pour résultat des progrès importants dans la recherche biologique et la médecine. En même temps, le potentiel croissant des technologies de réécriture génomique a fait naître des préoccupations d'ordre scientifique, juridique et sociétal. La Société soutient la recherche sur la réécriture génomique sous réserve d'une prise en compte prudente de normes éthiques et juridiques. Merck a mis en place un Comité consultatif de bioéthique indépendant, externe, afin de fournir une gouverne pour la recherche dans laquelle son entreprise est engagée, comprenant la recherche portant sur ou utilisant la réécriture génomique. Merck a élaboré, défini et publié de façon transparente une prise de position opérationnelle claire, prenant en compte des questions scientifiques et sociétales afin d'informer sur des approches thérapeutiques prometteuses pour utilisation en recherche et en applications de celle-ci.

