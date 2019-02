RevitaLash® Cosmetics nomme Lori Jacobus à la présidence de la société





Expérimentée dans le secteur, elle dirigera la prochaine phase d'expansion de la marque

VENTURA, Californie, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, la principale marque dédiée à la beauté des cils et sourcils et développée par des médecins, annonce la nomination de Lori Jacobus en tant que présidente. Jacobus, qui apporte plus de 30 années d'expérience à ce poste, a travaillé en tant que directrice marketing chez RevitaLash Cosmetics depuis 2017 et prendra en charge l'exécution d'une refonte de la marque en mettant l'accent sur la catégorie émergente du perfectionnement des cils et sourcils, tout en améliorant la croissance des revenus et bénéfices et en établissant RevitaLash Cosmetics comme la plus importante marque de luxe pour l'embellissement des cils et des sourcils sur le marché, dirigée par des médecins.

« Notre équipe est ravie d'annoncer la promotion de Lori en tant que présidente », a déclaré Michael Brinkenhoff, médecin, fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics. « Elle est un atout inestimable grâce à son sens des affaires, sa grande expérience et ses antécédents éprouvés dans le secteur. Par sa connaissance des ventes et du marketing, associée à une expérience très stratégique dans des catégories spécifiques, Lori est la candidate idéale pour créer et mettre en oeuvre une vision moderne pour notre marque. »

« Je suis à la fois reconnaissante et honorée par cette opportunité et je suis heureuse de continuer à travailler aux côtés de l'équipe de RevitaLash Cosmetics », a déclaré Jacobus. « Cette marque a toujours été à la pointe de la catégorie des cils et sourcils, avec le maintien d'une série impressionnante de réalisations grâce à des produits novateurs et à des relations de bienfaisance de longue date. J'espère continuer à façonner l'expérience omnicanal mondiale pour nos clients, tout comme l'avenir de la marque ».

Avant son arrivée chez RevitaLash, après de solides débuts dans la publicité, Jacobus a fondé IceBox, une agence aux services intégraux en matière de publicité et de marketing. Elle a dirigé son équipe de façon à préparer avec succès l'acquisition de la marque de soins de la peau StriVectin, tout en lançant simultanément des marques de beauté telles que Yes To Carrots et InCoco. Jacobus a concentré son expérience dans le développement de la marque axé sur le client lorsqu'elle a rejoint Murad Skincare en tant que directrice du marketing, où elle a encore une fois aidé l'entreprise à se préparer à l'acquisition de la division prestige d'Unilever.

À propos de RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans les produits de pointe pour la beauté des cils, des sourcils et des cheveux. Lancée en 2006, la collection comprend les produits primés RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner et RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner et est proposée dans plus de 10?000 cabinets médicaux, centres de beauté et magasins de détail spécialisés dans plus de 50 pays. RevitaLash Cosmetics appuie les initiatives sur le cancer du sein d'organisations à but non lucratif et à ce titre verse une partie de ses recettes pour des projets de recherche et d'éducation aux fins de redonner à la communauté touchée par le cancer du sein tout au long de l'année et non pas seulement au mois d'octobre. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n'est pas disponible en Californie].

