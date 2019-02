Blume Global annonce son comité consultatif exécutif





Blume Global nomme plusieurs experts de la chaîne logistique et leaders d'opinion, qui aideront à accélérer la stratégie d'innovation et à soutenir la réussite continue de la société

PLEASANTON, Californie, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Blume Global, société à forte croissance expérimentée dans la délivrance d'innovation au sein de l'écosystème de la chaîne logistique mondiale, a créé aujourd'hui le Comité consultatif exécutif (CCE) Blume et a annoncé ses membres fondateurs.

Le CCE réunit une équipe consultative composée de dirigeants respectés de la chaîne logistique, d'experts sectoriels, ainsi que de leaders technologiques et académiques, afin de contribuer à façonner et à définir la stratégie de Blume Global, les priorités de R&D, ainsi que la feuille de route relative aux produits, en vue de permettre et dynamiser un écosystème collaboratif de chaîne logistique qui favorise la valeur pour tous les participants ? des plus petites sociétés locales de camionnage, jusqu'aux fournisseurs de services logistiques, aux transporteurs, aux plus grandes sociétés mondiales de vente au détail, de hautes technologies, de fabrication, de produits grand public, pharmaceutiques et automobiles.

Les membres fondateurs du CCE de Blume annoncés aujourd'hui incluent :

Mark Bakker, HP ? Bakker est responsable des opérations de chaîne logistique sur le continent américain chez HP. Il est responsable de l'exécution de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour les activités de HP dans la région. Il a occupé plusieurs postes de direction dans le cadre de fonctions portant sur la chaîne logistique et les opérations pendant près de 25 ans chez HP, et possède une solide expérience à la fois en matière de processus et de transformation numérique.

Ibrahim Gokcen, Schneider Electric ? Gokcen est directeur technologique chez Schneider Electric, et occupe également les fonctions de directeur non exécutif chez Maersk Tankers. Il apporte avec lui vingt ans d'expérience, ayant dirigé la transformation numérique et l'industrialisation de l'intelligence artificielle pour des sociétés mondiales telles que A.P. Moller - Maersk et General Electric.

Gilles Leyrat, Cisco Systems ? Leyrat a dirigé les opérations des sociétés du Fortune 50 HP et Cisco, et exerce actuellement le poste de vice-président principal des services mondiaux de Cisco. Il a passé sa carrière à optimiser les performances opérationnelles, à développer les opérations et à diriger l'exécution de fusions et acquisitions à l'échelle internationale.

Jim Miller, AREVO ? En tant que conseiller stratégique et ancien PDG de la société de fabrication numérique AREVO, Miller a consacré sa carrière à développer les opérations de sociétés telles que Google, Cisco et Amazon. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président des opérations mondiales de Google, où il était responsable de la planification, de l'approvisionnement, de l'établissement et du déploiement de ses infrastructures cloud mondiales.

Tracy Rosser, Walmart ? Conseiller et membre du conseil d'administration, Rosser a passé 22 ans chez Walmart à différents postes de direction, à la fois dans les domaines de la chaîne logistique et des opérations en magasin. Dans le cadre de son poste le plus récent, Rosser a exercé les fonctions de vice-président principal des transports et de la chaîne logistique chez Walmart.

« Nous sommes ravis d'accueillir ce groupe prestigieux et accompli de dirigeants au sein du Comité consultatif exécutif Blume. Leurs conseils et connaissances contribueront à façonner notre stratégie d'innovation, à apporter une expertise de l'extérieur vers l'intérieur dans le cadre de notre stratégie de produits, ainsi qu'à façonner la réussite continue de notre société à l'avenir », a déclaré Pervinder Johar, PDG de Blume Global. « À l'heure où nous favorisons et développons des réseaux mondiaux de chaîne logistique collaborative, des expéditeurs aux fournisseurs de services logistiques en passant par les transporteurs ainsi que par tous les participants de l'écosystème, nos conseillers nous aideront à accélérer nos efforts consistant à nous développer davantage et à concrétiser notre vision stratégique. »

À propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands distributeurs, des plus grands fabricants et des plus grandes sociétés de produits grand public au monde, ou des plus petites sociétés locales de camionnage, la réussite dépend de la visibilité de bout en bout et de l'orchestration des réseaux mondiaux de chaîne logistique à chaque mouvement, à chaque mode et à chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme numérique axée sur les données et dotée de l'IA, ainsi qu'à ses solutions offrant visibilité en temps réel, exécution logistique, gestion des actifs, optimisation et règlement financier, les solutions Blume exploitent plus de 20 années de renseignements de données ainsi que son réseau mondial pour aider les entreprises à devenir plus agiles et réactives, à améliorer la prestation de services, et à réduire les coûts. En savoir plus sur blumeglobal.com.

