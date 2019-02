Placement privé de 366 666 $





MONTRÉAL, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TERRANUEVA (la « Société » ou « Terranueva ») est heureuse d'annoncer avoir complété un placement privé d'une somme globale de 366 666 $ en actions ordinaires au prix de 0,50 $ chacune, pour un total de 733 332 actions du capital de Terranueva. Ce placement découle de la décision de tous les porteurs de débentures existantes qui pouvaient convertir leurs dettes conformément aux termes de celles-ci.



Pierre Ayotte, Président et Chef de la direction, a déclaré que « le placement en équité de la part de nos investisseurs créanciers initiaux démontre à la fois une appréciation sans équivoque des réalisations de la Société et de ses dirigeants jusqu'à présent et une confiance accrue aux perspectives de Terranueva. »

Entreprise de Terranueva

La Société aspire à être à la fine pointe de la recherche et du développement axé sur le traitement thérapeutique du cannabis. La principale mission de Terranueva est d'améliorer la vie de ceux qui souffrent de douleurs chroniques, de migraines, de troubles du sommeil et d'anxiété, grâce à des approches novatrices de traitements liés au cannabis. La vision commerciale de la Société est de produire du cannabis selon les plus hauts standards d'efficience, de qualité et de stabilité. En tant que société axée sur la technologie, nous visons à développer le système de production de cannabis automatisé le plus sophistiqué qui contribuera à créer une traçabilité de notre produit et à augmenter le rendement de chacune de nos souches afin de produire un produit de qualité supérieure de la manière la plus efficace.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Pour Corporation Terranueva:



Pierre Monet, Chef de la direction financière Téléphone : (514) 883-8733

