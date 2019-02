La société Medexus Pharmaceuticals organise une conférence téléphonique sur le troisième trimestre de l'exercice 2019





MONTRÉAL, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medexus Pharmaceuticals Inc. (auparavant Pediapharm Inc.) (la « Société » ou « Medexus ») (TSXV : MDP, OTCQB : PDDPF) a annoncé aujourd'hui son intention de tenir une conférence téléphonique à 16 h 30 heure de l'Est le lundi 25 février 2019 pour discuter des résultats financiers de la Société pour le troisième trimestre de l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2018, ainsi que des progrès généraux de la Société et d'autres nouveautés. La Société a également annoncé qu'elle a retenu les services de Crescendo Communications, LLC (« Crescendo ») pour fournir des services de relations avec les investisseurs pour la Société.

Ken d'Entremont, chef de la direction de Medexus, a mentionné que « l'année 2018 a été décisive pour la Société, puisque la fusion entre Pediapharm Inc., Medexus Inc. et Medac Pharma, Inc. est entrée en vigueur. Nous progressons rapidement à l'égard de l'intégration et sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Crescendo afin de communiquer l'opportunité et le potentiel commerciaux à la suite de ce regroupement. Par conséquent, nous avons hâte de tenir des conférences téléphoniques trimestrielles avec nos investisseurs à l'avenir ».

« À la suite des récentes fusions, Medexus exploite maintenant deux segments, chacun offrant des possibilités intéressantes et des synergies considérables. En plus d'un robuste portefeuille de produits, nous croyons que Medexus est bien positionnée sur le marché compte tenu de la croissance interne des revenus, du BAIIA positif, de l'infrastructure évolutive et du bilan robuste », a fait remarquer David Waldman, directeur général de Crescendo Communications. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Medexus pour faire la promotion de la Société auprès de la communauté d'investisseurs aux États-Unis. »

Détails sur la conférence téléphonique

La conférence téléphonique sera accessible au numéro sans frais 866-682-6100 pour les participants canadiens et américains, au +1 862-298-0702 pour les participants internationaux, ou à la section Événements de l'onglet Investisseurs du site Web de la Société : https://www.medexusinc.com/fr/evenements .

Une rediffusion sur le Web sera accessible à la section Événements de l'onglet Investisseurs du site Web de la Société ( https://www.medexusinc.com/fr/evenements ) jusqu'au 25 mai 2019. Une rediffusion téléphonique de la conférence sera accessible pendant environ une heure après la conférence, jusqu'au 4 mars 2019, au 877-481-4010 pour les appelants canadiens et américains, ou au +1 919-882-2331 pour les appelants internationaux. Les appelants doivent entrer l'identificateur de la conférence : 43906.

L'entente avec Crescendo pour les services de relations avec les investisseurs (l'« Entente ») vise une période indéterminée et pourrait être résiliée par Medexus en tout temps sur préavis de 30 jours. En vertu de l'Entente, Crescendo fournira, entre autres, des services consultatifs stratégiques sur les marchés de capitaux et aidera la Société en lui fournissant des renseignements sur le marché, en ciblant des investisseurs et en organisant des événements. En vertu de l'Entente, Crescendo recevra des honoraires mensuels de 10 000 $US, et ses dépenses admissibles seront remboursées. L'Entente est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Medexus Pharmaceuticals Inc.

Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée, chef de file de l'industrie et est dotée d'une solide plateforme commerciale en Amérique du Nord. La vision de la société est de fournir les meilleurs produits de soins de santé aux professionnels de l'industrie et aux patients tout en respectant ses valeurs fondamentales, soit : qualité, innovation, service à la clientèle et collaboration. Medexus Pharmaceuticals Inc. se concentre sur les domaines thérapeutiques des maladies auto-immunes et la pédiatrie. Ses produits phares sont Rasuvo et Metoject, une formulation unique de méthotrexate (stylo injecteur et seringue préremplie) pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes; ainsi que le Rupall, un médicament novateur contre les allergies au mode d'action sans pareil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ken d'Entremont, chef de la direction

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 905 676-0003

Courriel : ken.dentremont@medexusinc.com

Roland Boivin, chef de la direction financière

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 514 762-2626, poste 202

Courriel : roland.boivin@medexusinc.com

Relations avec les investisseurs (États-Unis) :

Crescendo Communications, LLC

Téléphone : +1 212 671-1020

Courriel : mdp@crescendo-ir.com

Relations avec les investisseurs (Canada) :

Frank Candido

Direct Financial Strategies and Communication Inc.

Téléphone : 514 969-5530

Courriel : frank.candido@medexusinc.com

TSX Venture Exchange et son fournisseur de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'acceptent aucune responsabilité concernant la qualité ni l'exactitude de ce communiqué de presse.

AVIS AUX LECTEURS

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations dites prospectives en vertu des lois applicables sur les titres. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les activités commerciales et les résultats futurs attendus. Toutes les déclarations autres que des faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des développements futurs prévus ou anticipés par la société sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent être reconnues par l'utilisation des mots « peut », « pourrait », « devrait », « continuera », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « compte », « planifie » ou « projette », ou la version négative de ces mots, ou des variantes de ces mots, ou encore par des termes comparables. Les déclarations prospectives posent plusieurs risques et incertitudes, dont une bonne partie est en dehors du contrôle ou du pouvoir de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Pediapharm diffèrent de façon considérable de ceux qui sont mentionnés dans des déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon considérable des attentes sont notamment le risque que l'intégration des opérations de la Société, de Medac Pharma, Inc. et de Medexus Inc. échoue et le risque général que la croissance prévue des revenus et du BAIIA de la Société ne réponde pas aux niveaux actuels ou aux attentes à venir, ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier de déclarations publiques auprès des autorités pertinentes de réglementation sur les titres de la Société. Bien que la Société estime que les attentes et les présomptions sur lesquelles les déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives parce que la société n'offre aucune garantie que celles-ci s'avéreront correctes. Puisque les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions à venir, elles posent par le fait même des risques et des incertitudes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels de la société pourraient différer considérablement de ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, et en conséquence, aucune garantie ne peut être offerte quant à la réalisation des événements exprimés dans les déclarations prospectives ni au bénéfice que la société en tirera si lesdits événements se réalisaient. La direction a inclus le résumé ci-dessus des présomptions et des risques reliés aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse afin d'offrir aux porteurs de titres une perspective plus complète concernant les opérations à venir de la société; ces renseignements pourraient ne pas convenir à toute autre fin. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas complète. D'autres renseignements sur ces facteurs et sur d'autres facteurs pouvant affecter les opérations et les résultats financiers de la Société sont présentés dans les rapports déposés auprès des autorités applicables de réglementation sur les titres, et sont présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont faites à la même date que la date de publication de ce communiqué de presse, et la Société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour lesdites déclarations prospectives afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou des événements ultérieurs, à moins d'être tenue de le faire en vertu de la loi applicable sur les titres.

MESURES FINANCIÈRES AUTRE QUE NIIF

Le terme BAIIA est employé dans le présent communiqué de presse. Le terme BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) n'a pas de signification normalisée en vertu des NIIF; par conséquent, on ne peut le comparer à d'autres mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Cette mesure est plutôt présentée comme information supplémentaire aux mesures des NIIF en permettant de mieux comprendre les activités d'exploitation du point de vue de la direction. Consulter la discussion et l'analyse de la direction de la Société et d'autres rapports sur la stratégie relative aux organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables accessibles sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com) pour une description détaillée de l'utilisation, par la Société, de mesures financières autres que les NIIF.

