Urban Barn s'installe à Laval





Avec un cinquième magasin au Québec, les Lavallois pourront enfin partager

l'engouement pour les meubles et accessoires d'Urban Barn :

créateurs d'espaces d'ouest en est!

MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW/ - Urban Barn poursuit sa percée québécoise en ouvrant un cinquième magasin dans la région métropolitaine. L'entreprise canadienne est très heureuse de faire partie du paysage lavallois et d'accueillir ses nouveaux clients. Le populaire détaillant de mobiliers et d'accessoires ouvrira officiellement ses portes au grand public ce samedi 23 février à 10 h aux SmartCentres situés au 884 de l'autoroute Chomedey Ouest à Laval entre les boulevards Samson et Notre-Dame.

Lors de la grande ouverture, les 50 premiers arrivés auront droit à une carte-cadeau de 20 $ parmi lesquels une personne chanceuse recevra une carte-cadeau de 500 $. De plus, toute la journée, les clients pourront profiter en magasin de 20 % de rabais sur les accessoires.

On trouvera, à cette nouvelle succursale, la même fabuleuse sélection de meubles et d'articles déco propre à Urban Barn ayant déjà pignon sur rue à Boucherville, Boisbriand, Vaudreuil-Dorion et Brossard.

Magasinez avec Sébastien

L'unicité et la distinction des articles d'Urban Barn relèvent en grande partie de l'expertise d'un Québécois d'origine, Sébastien Fauteux, directeur artistique de la marque.

Basé à Vancouver, où il a commencé sa brillante carrière chez Urban Barn il y a plus de vingt ans, Sébastien est un citoyen du monde. Tout au long de l'année, il parcourt la planète à la recherche des dernières tendances et d'articles originaux pour bâtir ses collections.

« Je veux que les clients puissent créer des espaces qui leur ressemblent. Un endroit de confort et de partage où ils peuvent exprimer leur créativité. Il faut que leur décor soit en synergie avec leurs champs d'intérêt, leurs aspirations et leur style de vie », mentionne le directeur artistique.

Il ajoute : « Ça me fait tellement plaisir d'apporter avec nos produits un peu d'énergie et du style de la côte ouest dans les décors des Québécois ».

Soyez des nôtres de 9 h à 10 h ce samedi 23 février pour rencontrer Sébastien et découvrir à ses côtés en primeur, et en toute intimité, la nouvelle boutique de Laval ainsi que la collection printemps 2019 d'Urban Barn.



Des entrevues avec Sébastien Fauteux et des rencontres individuelles pourront être planifiées au cours de la journée.

À propos d'Urban Barn

Urban Barn, dont le siège social est situé à Vancouver en Colombie-Britannique, a ouvert les portes de son premier magasin en 1990. Avec maintenant plus de 55 magasins au Canada, la marque a su s'imposer dans le domaine de la décoration intérieure en proposant à sa clientèle une merveilleuse sélection de meubles distincts et d'accessoires déco originaux. Reconnue pour son programme de meubles personnalisés comprenant plus de 20 configurations de canapés, fauteuils, repose-pieds, lits et plus de 500 choix de tissus, Urban Barn cherche toujours à se dépasser en offrant maintenant une gamme impressionnante d'articles en stock. Les clients peuvent donc commander un meuble personnalisé sans devoir attendre.

Grâce à son site Web novateur www.urbanbarn.com, Urban Barn vise à donner une expérience différente à ses clients en leur proposant des outils et des astuces uniques en leur genre. Que ce soit des vidéos sur l'achat de meubles et d'accessoires, des photos de produits sous tous les angles possibles ou des outils comme « Trouvez votre match », avec lequel le client peut trouver le siège parfait selon ses critères ou exigences, Urban Barn veut accompagner ses clients dans la création de magnifiques espaces qui leur conviennent.

