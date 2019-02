TFI International annonce l'acquisition de Toronto Tank Lines





MONTRÉAL, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), un chef de file nord-américain dans le secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Toronto Tank Lines (TTL). Fondée en 1993 à Hamilton, en Ontario, TTL se spécialise dans le transport et l'entreposage de liquides de qualité alimentaire, de produits chimiques industriels et d'huiles et cires spécialisés partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique.



TTL exploite des installations d'entreposage et une flotte d'environ 75 remorques-citernes et 45 véhicules motorisés. De plus, elle offre des services d'entreposage en réservoirs, comprenant 15 réservoirs isolés et chauffés d'une capacité d'un million de litres chacun, et pouvant recevoir la cargaison de navires, wagons et camions-citernes et leur en livrer. La solution complète de TTL inclut l'exploitation d'installations de lavage de wagons, ainsi que de camions et de réservoirs. TTL sera une unité d'affaires indépendante au sein de TFI International.

« Nous sommes ravis d'accueillir Toronto Tank Lines au sein du groupe d'entreprises de TFI International, a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International. La position stratégique de TTL au havre d'Hamilton ainsi que ses installations de transport, de transbordement, de stockage en réservoirs et de fosses de lavage de premier plan s'intégreront de manière synergique à notre famille d'entreprises spécialisées dans les réservoirs à travers l'Amérique du Nord, au moment où nous cherchons à accélérer sa croissance. »

