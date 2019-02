HABANOS, S.A. poursuit sa croissance commerciale en réalisant un chiffre d'affaires record de 537 millions de dollars





- Habanos, S.A. conserve son leadership mondial sur le marché des cigares haut de gamme

LA HAVANE, Feb. 19, 2019 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., qui commercialise en exclusivité les 27 marques de havanes fabriqués Totalmente a Mano con Tripa Larga - Fabriqués entièrement à la main avec une tripe longue, a annoncé, lors de la 21e édition de la présentation du Festival del Habano, ses résultats économiques pour 2018 : la société a enregistré un chiffre d'affaires de 537 millions de dollars, avec une croissance de 7 % comparé à 2017.

Pour visualiser la version multimédia du communiqué de presse, veuillez cliquer sur https://www.multivu.com/players/uk/8499651-habanos-record-turnover-537million-dollars/

« En 2018, nous avons une fois encore vécu une année fructueuse pour le havane », ont confirmé Inocente Núñez et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, Co-Presidents de Habanos, S.A., « parce que les ventes ont continué à progresser sur les différents marchés, tant en termes de volume que de valeur, et qu'en même temps, nous avons maintenu notre part de marché estimée à environ 70 % en volume sur les marchés où nous vendons nos marques. »

L'année dernière, il s'est vendu dans le monde entier environ 450 millions de cigares haut de gamme.

En termes de volume de vente, les 5 marchés les plus importants pour Habanos, S.A. ont été l'Espagne, la Chine, la France, l'Allemagne et Cuba. En termes de régions, l'Europe reste le principal marché, avec 53 % des ventes en volume, suivi par l'Amérique (18 %), l'Asie Pacifique (15 %) et l'Afrique et le Moyen-Orient (14 %).

Leopoldo Cintra González, Commercial Vice President, et José María López Inchaurbe, Vice President du développement commercial de Habanos, S.A., estiment que « la formidable qualité et exclusivité du produit, associées à son origine unique, ont transformé le havane en un produit haut de gamme qui rencontre le succès partout dans le monde. »

Le Festival (qui aura lieu du 18 au 22 février) rend un hommage spécial au 500e anniversaire de La Havane. Une importance particulière sera accordée à la marque Trinidad à l'occasion de son 50e anniversaire, et à San Cristóbal de La Habana pour son 20e anniversaire. Hoyo de Monterrey présentera sa première Gran Reserva Cosecha 2013 dans son emblématique vitole Double Coronas.

Les Éditions limitées pour 2019 seront : Montecristo Supremos, Allones No.2 de Ramón Allones et Quai D'Orsay Senadores, ainsi que les produits pour le réseau de La Casa del Habano et Habanos Especialists : Cohiba Novedosos et San Cristóbal de La Habana 20 Aniversario. L'Humidor spécial, dédié au 50e anniversaire de la marque Trinidad, et l'Humidor San Cristóbal de La Habana 1519, dédié au 500e anniversaire de La Havanne, seront également présentés.

*(D.O.P.) Appellations d'origine protégées

