Imperial Tobacco Canada appuie les efforts visant à faire cesser le vapotage chez les jeunes





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les enseignants et les parents partout au pays en sont témoins tous les jours : les adolescents réussissent à se procurer des produits de vapotage et en consomment. La vente et l'usage de ces produits sont censés être réservés aux adultes. Imperial Tobacco Canada appuie les mesures appropriées qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux produits de nicotine.

« Notre position se résume en peu de mots : tout comme nous pensons que les jeunes ne devraient pas fumer, nous pensons qu'ils ne devraient pas vapoter, déclare Eric Gagnon, directeur principal, affaires externes chez Imperial Tobacco Canada. Nous appuyons les mesures qui préviennent l'accès des produits de vapotage aux personnes mineures. »

Une question d'accès

Tout bien considéré, l'augmentation du vapotage chez les jeunes n'a rien d'étonnant. Pendant des années, le marché du vapotage était illégal, et en l'absence de tout cadre réglementaire ou d'application, de nombreux détaillants indépendants et en ligne ont comblé ce vide pour profiter de ce marché illicite florissant. Des vapoteries ont ouvert leurs portes partout au pays sans que le gouvernement n'ait exercé de contrôle sur leur façon d'opérer, sur les produits offerts, sur la qualité de leurs produits ou sur qui pouvait les acheter.

« Contrairement à d'autres entreprises, Imperial Tobacco Canada n'a pas commercialisé ses produits de vapotage avant que le Gouvernement du Canada ne promulgue une loi en mai 2018 qui en légalise la vente, insiste M. Gagnon. Le marché était illégal et non réglementé, et certaines entreprises en ont tiré profit. Nous sommes entièrement d'accord avec la mise en vigueur de lois et de règlements qui interdisent la vente des produits de vapotage à des mineurs, et nous sommes aussi d'avis que les vendeurs contrevenants doivent être sévèrement sanctionnés afin de dissuader quiconque serait tenté de leur en vendre. »

Marketing et promotion

Imperial Tobacco Canada croit également que le marketing et la promotion des produits de vapotage, y compris les messages véhiculés sur l'emballage, la conception, la marque et les noms de produits, ne doivent pas cibler les jeunes. Cependant, pour que les produits de vapotage atteignent leur plein potentiel en tant que substituts présentant potentiellement moins de risques de nocivité que la cigarette pour les fumeurs adultes, la communication avec ces derniers est essentielle et devrait être permise.

« Nos consommateurs cibles sont des fumeurs adultes qui cherchent une solution au tabagisme en se tournant vers des produits qui présentent potentiellement moins de risques pour leur santé, précise M. Gagnon. Les fumeurs adultes qui veulent se procurer des substituts à la cigarette traditionnelle devraient pouvoir recevoir l'information dont ils ont besoin et avoir accès au produit de vapotage de leur choix, ce qui n'exclut pas de maintenir des mesures strictes pour interdire l'accès de ces produits aux personnes mineures. »

Trouver une solution

Pour bien cerner la problématique du vapotage chez les jeunes, il faut se demander comment et où les jeunes Canadiens se procurent leurs produits. Adopter une approche globale prohibitive au regard de la communication, de la promotion et de la vente serait contreproductif. Les Canadiens dans leur ensemble bénéficieraient davantage d'une approche qui à la fois endigue le problème de l'accès aux jeunes et permet aux fumeurs adultes d'obtenir une information adéquate pour se tourner vers des produits potentiellement moins risqués.

« Nous n'avons pas toutes les réponses, mais ce n'est pas tous les jours que l'industrie du tabac, les enseignants, les parents et les professionnels de la santé sont au même diapason, affirme M. Gagnon. C'est une question de gros bon sens. Qu'il s'agisse de tabac, de nicotine, d'alcool ou de cannabis, nous sommes tous d'accord que ces produits ne doivent pas se retrouver dans les mains des jeunes. Nous voulons participer à la réflexion et contribuer à trouver une solution. »

