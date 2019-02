AGC Biologics A/S et Calypso Biotech BV annoncent un accord pour le développement de procédés et la fabrication conforme aux BPF actuelles de CALY-002





COPENHAGEN, Danemark et AMSTERDAM, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AGC Biologics, un leader mondial dans la fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, et Calypso Biotech B.V. (Calypso), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la mise au point de nouveaux anticorps thérapeutiques dans le traitement de l'inflammation/des maladies auto-immunes, ont annoncé qu'elles avaient passé un accord pour la mise au point de procédés et la production, selon les BPF actuelles, de CALY-002, un anticorps monoclonal humanisé destiné à inhiber la production d'interleukine-15 (IL-15). Dans le cadre de cet accord, AGC Biologics mettra au point et à l'échelle un procédé pour la fabrication, selon les BPF actuelles, de CALY-002 dans ses installations de tout premier plan à Copenhague (Danemark) pour prendre en charge les essais cliniques de Calypso en Europe.

IL-15 est une cytokine de contrôle immunitaire qui maîtrise l'inflammation ainsi que le sort de plusieurs cellules du système immunitaire. En particulier, IL-15 a récemment été reconnu comme un facteur clé dans la survie des lymphocytes T mémoires qui résident dans les tissus, une population de cellules immunitaires qui contribuent à la maintenance et à la récurrence des maladies. Les scientifiques de Calypso pensent que cibler les lymphocytes T mémoires qui résident dans les tissus avec CALY-002 offre des avantages importants et un potentiel dans plusieurs indications auto-immunes, y compris des effets sans précédent susceptibles de modifier la maladie.

« Nous sommes heureux de travailler avec Calypso sur ce produit d'anticorps monoclonal excitant et innovant », explique Gustavo Mahler, PhD, PDG d'AGC Biologics. « Avec notre vaste expérience dans la mise au point et la fabrication de produits d'anticorps monoclonaux, nous sommes en bonne position pour aider Calypso à proposer aux patients ce traitement innovant aux anticorps. »

« Nous avons sélectionné CMC Biologics comme partenaire de fabrication en raison de sa capacité à prendre en charge notre programme accéléré pour CALY-002, dès lors qu'elle dispose d'une vaste expérience de l'utilisation d'anticorps monoclonaux, conjuguée à d'importantes capacités de développement et de fabrication », ajoute Alain Vicari, DVM, PhD, PDG de Calypso. « La réussite de la mise au point de procédés et de la fabrication de CALY-002 est essentielle pour que Calypso respecte nos délais agressifs de développement clinique. »

À propos de Calypso Biotech

Calypso Biotech est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'immunothérapie, créée par essaimage à partir de Merck Serono, qui découvre et met au point des anticorps monoclonaux pour le traitement de maladies immunitaires présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits. Calypso Biotech a son siège à Amsterdam (Pays-Bas) et a des bureaux et des laboratoires à Genève (Suisse), et est également une société résidente de Johnson & Johnson Innovation -JLABS (JLABS @ BE) à Beerse (Belgique), un grand programme d'incubateur pour les sciences de la vie. Pour de plus amples informations sur Calypso Biotech, rendez-vous sur https://www.calypsobiotech.com.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. AGC Biologics s'appuie sur un vaste réseau d'installations conformes aux BPF actuelles, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous offrons un très grand savoir-faire du secteur, des solutions et technologies innovantes, et des services sur mesure pour la mise à l'échelle et la fabrication conforme aux BPF actuelles de produits thérapeutiques à base de protéines, de la phase préclinique jusqu'à la phase commerciale, pour le mammifère et le microbien. Nous forgeons des partenariats exceptionnellement robustes avec nos clients, et nous ne perdons jamais de vue notre engagement à offrir des substances pharmaceutiques fiables et conformes, et ce, dans les délais impartis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.agcbio.com.

